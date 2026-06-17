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    Combustibles concretan caída de precio anunciada por Quiroz: bencina de 93 octanos baja $95 y el diésel $117

    Con esto, considerando las alzas históricas de fines de marzo, en lo que va de la actual administración, la gasolina de 93 octanos registra un aumento de $297,2 por litro, mientras que el diésel aumentó $386,9.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    IPC de abril se dispara 1,3% tras histórica alza de combustibles. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Tal como adelantó este lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, las bencinas registraron fuerte baja en su precio, incluso superando las expectativas.

    La bencina de 93 octanos mostró una caída de $95 por litro, mientras que la de 97 octanos cayó $106,7 el litro. El Diésel fue la gran sorpresa, con una baja $117,5 el litro. Por su parte el kerosene se mantuvo sin cambios.

    Con esto, considerando las alzas históricas de fines de marzo, en lo que va de la actual administración, la gasolina de 93 octanos registra un aumento de $297,2 por litro, mientras que el diésel aumentó $386,9.

    Esta esperada noticia se da tras el anuncio del fin del conflicto entre Irán y Estados Unidos anunciado el pasado domingo, lo que a su vez originó una caída en el precio internacional del petróleo hasta los US$78,7 el barril de Brent (-15,9%) y a US$75,1 el WTI (-13,6%).

    Cabe decir que esta semana el gobierno modificó los parámetros de la Ley del Mepco para mantener sin efecto su capacidad estabilizadora del precio de los combustibles, por lo que esta baja en el precio responde completamente a la fluctuación internacional del petróleo.

    Más sobre:bencinaspetróleoDiesel

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