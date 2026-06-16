Quiroz anuncia baja de hasta $100 en bencinas para este jueves y expectativas de IPC de junio llegan hasta un -0,4%

El esperado anuncio del fin de la guerra en Medio Oriente trajo consigo otro anuncio esperado: la caída en el precio del petróleo.

Antes de la guerra, el precio del crudo Brent se ubicaba en torno a los US$ 70 el barril. Durante marzo, su precio escaló hasta mantenerse gran parte del tiempo sobre los US$100, llegando incluso hasta los US$116.

Fue este aumento acelerado en el precio internacional del petróleo lo que obligó al gobierno a modificar el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), neutralizándolo a fines de marzo, lo que generó una fuerte alza en el precio de las bencinas y el diésel.

De acuerdo a lo señalado por el gobierno, solo en los primeros 19 días del conflicto, el Mepco absorbió US$140 millones, dejando un saldo negativo de US$50 millones. En medio de recortes al Estado y la búsqueda por disminuir el gasto fiscal el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, decidió promulgar el decreto semanal con el componente variable del impuesto a los combustible prácticamente sin variación, dejando sin efecto la contención de precios que debe tener.

Ahora bien, con el acuerdo entre Estados Unidos e Irán los precios comenzaron a retroceder. “Ahora que la guerra está mostrando signos de que va a terminar, las bencinas están bajando en los precios internacionales y también van a bajar en Chile”, señaló este lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Valparaiso, 3 de junio 2026 el ministro de Hacienda Jorge Quiroz en la Comision de Hacienda en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Con estas palabras, el titular de las finanzas públicas adelantó que el jueves las bencinas bajarán entre $90 a $100 por litro y $110 para el diésel.

La caída debería darse desde el 18 de junio en adelante, considerando que el tipo de cambio se ubique en torno a los $890 y el precio del petróleo Brent levemente sobre los US$80 el barril.

Juan Ortiz, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), explica que para darse una caída como la prometida por el ministro Quiroz, debería haber un aumento a partir de la modificación del parámetro “n”, que mide el numero de semanas que se utiliza para el calculo del precio histórico, o el parámetro Alpha, que mide el peso relativo del precio de los futuros del petróleo.

Según Ortiz, “la caída sí o sí se dará este jueves 18 y otra el 9 de julio”. Sin embargo, el economista advierte que el factor internacional, está condicionado especialmente por el cumplimiento de las condiciones del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, las que deberían ser firmadas este viernes podrían afectar esa proyección.

En caso de que se mantengan los acuerdos de paz, el OCEC-UDP proyecta un escenario base donde el precio mayorista debería reducirse en el corto plazo en torno a los $ 200 por litro.

Factor Internacional

Si bien el acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha tenido un efecto positivo en el precio internacional del petróleo Brent y WTI, expertos coinciden en que la posibilidad de volver al precio debajo de los US$70 el barril previo a la guerra es difícil. Esto en parte porque, aseguran, el anuncio de un acuerdo no garantiza la paz ni la estabilidad en el precio del petróleo a largo plazo.

Guido Larson, docente en la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), explica que el fin del conflicto de Irán con Estados Unidos no necesariamente significa la normalización del flujo en el estrecho de Ormuz, ya que aún existen tensiones con Israel que podría generar problemas para la extracción y transporte de petróleo en la zona.

Además, Larson explica que parte del precio que se vio durante este lunes responde a una inyección de oferta, dado que Estados Unidos salió a liquidar sus reservas estratégicas.

“Eso no quiere decir que el precio no vaya a seguir bajando, pero hay que tener en consideración que una parte de esa oferta no es por el tránsito comercial ni la extracción, sino que es la liquidación del recurso por las reservas estratégicas”, asegura.

Otro factor que señala Larson es los posibles daños en la infraestructura de extracción y refinería, cuya magnitud y tiempo de reconstrucción aún son desconocidos.

Caída del IPC

De concretarse esta caída en el precio de las bencinas, los expertos ajustarán aún más a la baja las expectativas para el IPC de junio. Si antes de conocer esta nueva información del fin del conflicto bélico ya esperaban un registro negativo, esa perspectiva se va consolidando y las proyecciones fluctúan entre -0,1% y -0,4%.

“Si se cumple el anuncio del ministro, aunque nos gustaría enterarnos de esto con información oficial, nuestra proyección para la variación del IPC de junio bajaría desde -0,3% hasta -0,4%”, afirma el economista jefe de Fynsa, Nathan Pincheira.

Francisca Pérez, economista de Bci, sostiene que “el impacto de las bajas de las bencinas, anunciados por el ministro, nos llevan a calcular un IPC de junio entre -0,2% y -0,4%, con una probabilidad más alta hacia la parte baja del rango”.

De acuerdo al análisis de la economistas, en la estimación anterior “veíamos una disminución en las bencina, pero menor al que está programado, y es por eso que nos estamos inclinando hacia la parte baja de nuestro rango”.

Agrega que “para el resto del año, en nuestro escenario base, tenía contemplado que los precios de las bencina se ubicarían en torno a US$80 por barril, por lo que mantenemos nuestra proyección hacia fin de año en torno a 4% anual”.

Felipe Alarcón, economista de Euroamérica tiene un IPC de -0,3% y Juan Ortiz del OCEC-UDP de -0,1%.