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    Rosanna Costa y caída del precio petróleo: “No puede descartarse que a fines de año la inflación sea algo menor al 4%”

    La presidenta del Banco Central presentó el Informe de Política Monetaria del segundo trimestre ante la Comisión de Hacienda del Senado y ponderó la reciente tendencia del crudo debido al anuncio de la firma de un acuerdo para concluir la guerra en Medio Oriente.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    26 Marzo 2026 Entrevista a Rosanna Costa, Presidenta del Banco Central. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Las fuertes caídas del petróleo registradas en los últimos días tras el acuerdo de paz que, el próximo viernes firmarán EEUU. e Irán, podría recortar la proyección de inflación contenida en el Ipom publicado este miércoles.

    En su presentación ante la Comisión de Hacienda del Senado, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, señaló que “las noticias de los últimos días son positivas, pero como acabo de mencionar el conflicto no se ha resuelto definitivamente y su tónica han sido los constantes vaivenes”.

    No obstante, llamó a la cautela pues al acuerdo presenta una serie de interrogantes.

    “La sola apertura del estrecho no necesariamente implica una normalización inmediata de la oferta de petróleo y de otras materias primas. Más bien, se da comienzo a un proceso de normalización cuya extensión desconocemos. Al menos, se requiere el desminado de las aguas, volver a poner en marcha las flotas varadas en el Golfo Pérsico desde febrero, normalizar la producción y recuperar la infraestructura dañada”, expuso.

    Junto con ello, indicó que “también es posible que permanezca una prima por riesgo geopolítica dada la conflictividad de la zona y el 10 que Irán ya demostró su capacidad de bloquear efectivamente el tránsito por el estrecho”.

    A pesar de ello, Costa señaló que “nuestro análisis muestra que la inflación ha respondido al shock en línea con lo previsto, con lo que seguimos proyectando que volverá a 3% en el segundo trimestre de 2027″.

    “De mantenerse las caídas recientes del precio del petróleo, no puede descartarse que a fines de año la inflación sea algo menor al 4% que proyectamos en nuestro escenario central. Sin embargo, no podemos descuidar su evolución, pues sabemos el costo que implica para las familias una inflación mayor a la normal”, indicó.

    Consultada por los senadores respecto del impacto en la inflación de la reabaja de $100 en los precios de las bencinas estimado por Hacienda, Costa recordó que el acuerdo se anunció tras el cierre estadístico del Ipom, pero indicó que “no es claro cuál es el contenido del acuerdo que se va a firmar este viernes. En torno a esta noticia hay muchos elementos que quedan todavía pendientes de acordar y que lo que se abre es el inicio de un proceso de 60 días para negociar temas más complejos”.

    Por tanto, sostuvo que “no tenemos una proyección de cuánto puede ser finalmente un precio al cual se estabilice ( la inflación) después de los primeros acontecimientos del acuerdo. Probablemente va a ser algo por debajo del 4% que tenemos en diciembre, pero esto va a depender fundamentalmente de cómo esto se materializa y nos parece que antes de conocer y de tener más información sobre ello, lo prudente es esperar que estos acontecimientos decanten y ver cómo sigue este proceso de conversaciones”.

    “No está incorporado (la rebaja anunciada patra este jueves). Esto que pueda bajar mañana $100 y la próxima semana algo más no está incorporado”, dijo.

    Crecimiento

    La presidenta del Banco Central también explicó que, mientras la inflación se ha comportado en línea con lo previsto, “la economía chilena ha tenido un desempeño por debajo de lo esperado”.

    Ante ello, apuntó que “en buena parte esto fue producto del débil desempeño de sectores ligados a recursos naturales, lo que, a su vez, fundamenta en gran medida el menor crecimiento previsto para este año. Con todo, estos fenómenos son en parte transitorios, con lo que las perspectivas de crecimiento para el período 2026-2028 no muestran diferencias significativas respecto que lo proyectamos en marzo”.

    “Esto no quita que hay factores de corto plazo que debemos atender en la evolución de la actividad y el gasto. Entre ellos, el deterioro de los determinantes del consumo privado y la incipiente debilidad de la actividad de rubros más ligados a esta parte de la demanda”, dijo Costa.

    Sin embargo, comentó que también hay elementos de mediano y largo plazo “que el país necesita atender con urgencia”, donde un elemento indispensable es “disponer de un ambiente macro estable y solidez institucional”.

    “Respecto de las oportunidades, el mundo demanda recursos estratégicos que podemos ofrecer, al mismo tiempo que está inmerso en un acelerado desarrollo productivo y tecnológico”, dijo Costa.

    Por último, subrayó que “no perdamos de vista que, cada vez que como país consensuamos una meta, logramos superar grandes desafíos. Si algo ha sido relevante para el desarrollo de Chile, ha sido nuestra capacidad de trabajar juntos, anteponiendo el bien común y privilegiando una mirada país”.

    Más sobre:EconomíaIpomBanco CentralRosanna CostaInflaciónCrecimiento

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