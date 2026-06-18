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    Se celebra el Día del Sushi 2026: las promociones para compartir este jueves

    La fecha del 18 de junio es un momento ideal para disfrutar con las ofertas que han anunciado varios establecimientos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Se celebra el Día del Sushi 2026: las promociones para compartir este jueves. Foto referencial

    Llega una nueva jornada dedicada a una querida preparación culinaria, en esta ocasión con motivo del Día del Sushi, que en este 2026 se celebra durante el jueves 18 de junio.

    Se trata de una extendida receta de origen japonés que se ha ganado un lugar en el paladar internacional, a través de sus variadas combinaciones de sabores, ideales para todos los gustos.

    Bajo la iniciativa de conmemorar este plato es que varios establecimientos han anunciado sus promociones especiales al comprar durante hoy. Revisa a continuación algunas de las ofertas.

    PedidosYa

    Con motivo de la celebración del Día Internacional del Sushi, la aplicación de delivery ofrece promociones desde $6.000 hasta el 21 de junio.

    Las ofertas aplican a marcas como Tanaka, Naoki, Kento, Boka, Sushi Blues, Niu Sushi, IKE Sushi, Sushi Ryge, DMNG Sushi, Alto Japón, Do Sushi, Sushimi, Tamashi y Noah Sushi.

    Zenda Sushi

    El establecimiento anunció su promoción “más potente del año”, con un combo de 60 piezas especiales por $17.000, que cuentan con un precio normal de $25.000.

    Okita

    Este jueves se ofrece un 30% de descuento en los Rolls Nikkei, para celebrar tanto en consumo en mesa como en pedidos a través de okita.cl.

    Sushi La Reina

    El establecimiento de Lynch Sur 17, La Reina, celebra este 18 de junio con toda la carta con 15% de descuento, además de sorteos.

    Niu Sushi

    Durante este jueves el California Tori Furai envuelto en sésamo tiene un valor de $1.900, válido para consumo en salón y venta rápida.

    Sushi Rock

    Solo este jueves se ofrece una promoción Kiss a $10.000, que consiste en 30 piezas mixtas de un valor normal de $14.900.

    El establecimiento cuenta con delivery a La Granja, La Florida, San Ramón, San Miguel, La Cisterna, San Joaquín, El Bosque y La Pintana, donde los pedidos se realizan al +56973844020.

    More Sushi

    La cadena con establecimientos en Macul, San Miguel e Independencia ofrece una promoción de 40 mixtas con 40% de descuento a $10.800 y la promo especial a $5.900.

    Sushi Blues

    Sushi Blues ofrece una promoción para compras presenciales este jueves, que incluye un combo 7 más bebida por $5.990.

    Más sobre:SushiDía del SushiDía del Sushi 2026OfertasPromocionesDescuentosDía del Sushi hoyDía del Sushi PromocionesHoyJueves18 de junio

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