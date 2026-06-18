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    Kast recibe Plan Maestro de Mitigación Urbana para la reconstrucción de zonas afectadas por los incendios de 2026 en Biobío

    “Tenemos ciertos plazos y requisitos que tenemos que ir cumpliendo, pero que estén seguras todas las personas que sufrieron de que al menos de nuestra parte van a encontrar gestión, responsabilidad, todo lo que se puede hacer para la coordinación y siempre la mejor disposición”, señaló el Presidente en el marco de su gira exprés por Biobío.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    MARIO TELLEZ

    El Presidente José Antonio Kast realizó este jueves una gira exprés por la Región del Biobío para participar de tres actividades, luego de haber encabezado a primera hora en La Moneda una reunión con autoridades de la Corte Suprema, Senado, Cámara de Diputados, Fiscalía Nacional y la Contraloría, junto a los ministros del Interior, Defensa, Cancillería, Seguridad, Desarrollo Social y Justicia, para abordar la situación de los menores haitianos.

    Su primera parada fue en la base naval de Talcahuano. Allí fue parte de la ceremonia de lanzamiento al mar del LPD 93 “Magallanes”, primera unidad del Proyecto Escotillón IV de la Armada de Chile.

    Luego, en el Gobierno Regional del Biobío, recibió el Plan Maestro de Mitigación Urbana, un instrumento de reconstrucción para las comunas afectadas por los incendios del verano de 2026.

    Allí entregó unas breves palabras a los presentes: “Esperanza creo que es la palabra que uno más aprecia cuando llega a la región, porque ha sido una región muy golpeada y eso requiere nuestra atención”.

    “Esto requiere muchos recursos, requiere mucha voluntad, coordinación, pero hay que partir. Esto no es de un día para otro. Y algo que hemos repetido desde el primer día en que me tocó jurar, es que hay que ser muy responsables siempre en las cosas que uno plantea para no generar falsas expectativas, para no ilusionar a personas que en el mediano plazo se pueden ver defraudadas”, continuó.

    En esa línea, agregó: “Hemos conversado con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, sobre cuántas viviendas en mal estado hay en nuestra nación. Y esto no es culpa de un gobierno o de otro gobierno, estos son temas de Estado, y por eso agradezco que estén los parlamentarios de los distintos sectores, porque esto nos ocupa a todos.

    “Esto es más allá de cómo vote cada uno, porque, claro, pueden haber diferencias, pueden haber urgencias. Alguien puede decir, ‘oiga, si usted hubiese separado el proyecto, podríamos haber aprobado esto, después lo otro’, pero para nosotros el sentido de urgencia es completo, pero ero es legítimo que tengamos diferencias”, añadió.

    “Siempre digo, conversemos todo lo que se pueda y después vamos a tener que votar, y así es la democracia. Yo defiendo mucho la democracia y agradezco que estén acá”, prosiguió.

    Para cerrar, el Mandatario sostuvo: “Tenemos ciertos plazos y requisitos que tenemos que ir cumpliendo, pero que estén seguras todas las personas que sufrieron de que al menos de nuestra parte van a encontrar gestión, responsabilidad, todo lo que se puede hacer para la coordinación y siempre la mejor disposición”.

    El paso del Presidente por la región finalizará con un recorrido por el Mercado de Concepción.

    Más sobre:José Antonio KastIncendios

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