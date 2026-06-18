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    Política

    Kast tras cita en La Moneda por menores haitianos: “La protección de los niños está por sobre cualquier consideración política”

    Las palabras del Mandatario se dan luego de encabezar una reunión de emergencia con los tres poderes del Estado y autoridades de Contraloría y la Fiscalía Nacional.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Foto: X del Presidente

    A través de su cuenta de X, el Presidente José Antonio Kast se refirió a la cita de emergencia que convocó a las 08.00 horas de este jueves en La Moneda para abordar el presunto tráfico de menores haitianos durante el mandato anterior.

    La instancia, que reunió a autoridades de los tres poderes del Estado, la Contraloría y el Ministerio Público, se extendió por cerca de una hora y 40 minutos.

    Tras la cita, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, comunicó que seguirán las reuniones para avanzar en el caso y “despejar los vacíos de información que se han detectado” al respecto.

    Además, recalcó la responsabilidad que le encargó el Presidente Kast para cumplir on ese objetivo.

    “Como gobierno, como lo anunció el ministro del Interior ayer, se ha creado una fuerza de tarea para agilizar la búsqueda de información y el Presidente me ha solicitado liderar la coordinación de ministerios y servicios para articular la respuesta del Estado y agilizar los intercambios de información”, dijo.

    Posterior a la vocería de la titular de Desarrollo Social, el Mandatario entregó sus palabras sobre el tema mediante su cuenta de red social X.

    “Nos hemos reunido con los distintos poderes del Estado y autoridades para abordar, con sentido de urgencia, responsabilidad y seriedad, las denuncias sobre ingreso masivo e irregular de niños a Chile”, se puede leer en el post.

    La publicación del Jefe de Estado cierra con el siguiente mensaje: “La protección de los niños está por sobre cualquier consideración política”.

    Más sobre:José Antonio KastNiños haitianosMigración

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