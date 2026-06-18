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    Tras cita con Kast en La Moneda: Wulf adelanta nuevas reuniones del gobierno y organismos del Estado por caso de niños haitianos

    Tras sostener una reunión con el Presidente Kast en La Moneda por el eventual tráfico de menores haitianos, el gobierno anunció que sostendrá nuevos encuentros para "despejar los vacíos de información que se han detectado" al respecto.

    Por 
    Helen Mora
     
    Rocío Latorre

    Cerca de una hora y 40 minutos se extendió la reunión de emergencia convocada por el Presidente José Antonio Kast en La Moneda, a la que asistieron representantes de los tres poderes del Estado, además de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, para abordar el eventual tráfico de niños haitianos.

    Y es que el caso, que fue alertado por la Contraloría y ahora está siendo investigado por la Fiscalía Centro Norte, ha generado una preocupación transversal.

    Es por eso que, el Presidente -además de convocar esta cita- le encargó a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, encabezar la articulación de diversos ministerios del gobierno para trabajar en el tema.

    Con todo, posterior a la reunión, fue la misma Wulf quien lideró una vocería desde el palacio de gobierno, flanqueada por el resto de autoridades asistentes a la instancia.

    “Lo primero, afirmar el carácter institucional de esta reunión y su objetivo, que no es otro que establecer una coordinación efectiva entre las instituciones para encontrar las respuestas y soluciones que demanda este grave caso”, comenzó señalando la secretaria de Estado.

    “Segundo, el Presidente ha hecho un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento de este caso, reaccionando con urgencia para despejar los vacíos de información que se han detectado y asegurar lo más pronto posible la protección de niños y adolescentes que eventualmente puedan haber sido vulnerados en sus derechos o cuyo paradero hoy se desconozca”, continuó.

    “Tercero, como gobierno, como lo anunció el ministro del Interior ayer, se ha creado una fuerza de tarea para agilizar la búsqueda de información y el Presidente me ha solicitado liderar la coordinación de ministerios y servicios para articular la respuesta del Estado y agilizar los intercambios de información que nos permitan despejar lo antes posible todas las dudas que existen”, agregó.

    Dicho eso, adelantó que “en las próximas horas vamos a sostener diversas reuniones para avanzar en el cumplimiento de este objetivo y les iremos informando todos estos avances”.

    “Como gobierno, para nosotros lo central es encontrar respuestas con urgencia y proteger a los niños y adolescentes que pudiesen haber sido objeto de vulneración”, cerró la ministra sin responder preguntas de la prensa.

    Por otro lado, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró que “la próxima semana se va a conocer el informe final de Contraloría, porque estaban esperando también una información de la Dirección General de la Dirección de Migración y Extranjería, que ya lo tienen”.

    Más sobre:Niños haitianosMigracionesJosé Antonio Kast

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