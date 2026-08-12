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    Tres alertas SAE y más de 11 mil clientes sin suministro eléctrico: las afectaciones del temporal en el norte

    Senapred mantiene a las regiones de Coquimbo y Atacama con alerta amarilla por el evento meteorológico, mientras que para Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta está decretada la alerta temprana preventiva.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    Las precipitaciones, vientos y tormentas eléctricas han afectado al norte del país, dejando cortes de ruta, árboles caídos, clientes sin suministro eléctrico, voladura de techumbres y dos alertas SAE activas.

    Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) mantienen a las regiones de Coquimbo y Atacama con alerta amarilla por el evento meteorológico, mientras que para Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta está decretada la alerta temprana preventiva.

    Junto con ello, han emitido tres mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en la Región de Atacama, uno para la comuna de Alto del Carmen por peligro de aluvión en quebradas y pendientes fuertes; en Tierra Amarilla por la alerta de crecida en la ribera del río Pulido; y en Diego de Almagro y Chañaral por riesgo de aluvión.

    Las autoridades mantienen un monitoreo en las zonas; según señalaron desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones de la segunda mitad de la semana llegarán de la mano de un ciclón que se trataría del tipo subtropical. El fenómeno viajará hacia el sur de Chile para provocar precipitaciones desde Los Lagos hasta el Norte Chico a contar del jueves 13.

    El aporte de humedad desde la zona de El Niño costero hará que se acumulen hasta 120 mm en sectores de la precordillera de Atacama, según la alarma emitida por la DMC. Las precipitaciones, que se producirán con una isoterma de cero grados que podría rondar los 4.000 m de altitud, tendrían “un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y para la vida de las personas”, aseguró la institución.

    Por ello, las alertas emitidas desde Senapred. A esto, se suman las advertencias del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que apuntan a que para cada región existe un riesgo de ocurrencia de remoción de masa según el sector:

    • Arica y Parinacota: Moderada en precordillera. Baja en el resto de la región.
    • Tarapacá: Moderada en precordillera. Baja en el resto de la región.
    • Antofagasta: Alta en cordillera y precordilleras Occidental, Alto Loa y Salar. Moderada en cordillera de la costa. Baja en litoral y pampa.
    • Atacama: Muy alta en precordillera y valles precordilleranos y cordillera. Alta en cordillera de la costa, valles transversales y pampa. Moderada en el litoral.
    • Coquimbo: Alta en precordillera y valles precordilleranos (al norte de Vicuña). Moderada en precordillera y valles precordilleranos (al sur de Vicuña) y cordillera (al norte de Vicuña). Baja en litoral, cordillera de la costa y cordillera (al sur de Vicuña).

    Asimismo, desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) se reportaron 11.844 clientes sin suministro eléctrico entre las cinco regiones. En detalle, registraron 4.328 en Arica y Parinacota; 4.291 en Tarapacá, 137 en Antofagasta, 1.475 en Atacama y 1.613 en Coquimbo.

    Registros de vientos

    Durante la noche del martes y madrugada del miércoles, diversos usuarios en redes sociales registraron el evento meteorológico que afecta al norte del país:

    Más sobre:SenapredSAETemporal

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