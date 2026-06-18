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    Mercado Libre inaugura sus nuevas oficinas corporativas en el edificio Costanera Center

    La empresa señaló que esto “refuerza el posicionamiento del país como un hub estratégico de la compañía en América Latina".

    Por 
    Patricia San Juan
    Mercado Libre inaugura sus nuevas oficinas corporativas en el edificio Costanera Center.

    La gigante del comercio electrónico, Mercado Libre, inauguró sus nuevas oficinas corporativas en Santiago, ubicadas en el edificio Costanera Center, con una superficie de 6.000 metros cuadrados (m2).

    En un comunicado la empresa señaló que esto representa su mayor espacio de trabajo en Chile y que “refuerza el posicionamiento del país como un hub estratégico de la compañía en América Latina".

    Añadió que “la apertura se produce en un año clave para el crecimiento de Mercado Libre en el país. La compañía cuenta actualmente con más de 3.800 colaboradores en Chile y, tras anunciar la creación de más de 1.200 nuevos empleos, proyecta alcanzar una dotación cercana a 5.000 personas a fines de 2026″.

    Las nuevas oficinas también incluirán las operaciones corporativas de Mercado Pago, el brazo financiero de Mercado Libre.

    “Chile es un mercado estratégico para Mercado Libre en América Latina y esta inauguración reafirma ese convencimiento”, señaló Alan Meyer, vicepresidente de la Región Andina de Mercado Libre.

    La inauguración se enmarca en un proceso más amplio de expansión: la compañía avanza en paralelo en el crecimiento de su infraestructura logística y en el desarrollo de su ecosistema de comercio digital y servicios financieros en la región, añade el comunicado.

    Más sobre:Mercado LibreCostanera Center

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