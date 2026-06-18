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    Revisa los panoramas para este fin de semana por la celebración del Día del Padre

    La esperada fecha llega el domingo 21 de junio, donde se extienden invitaciones que incluyen almuerzos y experiencias para disfrutar en familia.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Revisa los panoramas para este fin de semana por la celebración del Día del Padre. Foto referencial de archivo

    Este fin de semana llega la esperada fecha de reunión de la mano del Día del Padre, donde se presenta una amplia oferta de panoramas para compartir en familia.

    Cabe recordar que la fecha oficial definida para esta conmemoración corresponde al 19 de junio, lo que fue establecido en 1977 mediante el Decreto 1.110.

    Sin embargo, tradicionalmente la jornada se traslada al tercer domingo del mencionado mes, lo que también se conoce como fecha comercial.

    Es por lo anterior que la mayoría de actividades pensadas para compartir con papá se encuentran enfocadas al próximo domingo. Conoce a continuación algunas de ellas.

    Almuerzo en Monticello y Dreams

    Monticello informó que el restaurante El Capataz funcionará este domingo con servicio buffet, sin reserva y por orden de llegada, con valores de $28.900 para adultos y $21.900 para niños.

    También funcionarán los restaurantes Olivera Pasta, Res, De Caleta, Lola Tapas, Fuente Angostura, Brasserie Yann Yvin y Johnny Rockets.

    Dreams, por su parte, dio a conocer que sus establecimientos en Temuco, Puerto Varas, Punta Arenas y Coyhaique tendrán buffets especiales o temáticos para la ocasión. En tanto, Sky Bar de Valdivia funcionará con almuerzo a la carta.

    También se anunció que todos los padres recibirán una copa de vino tinto de bienvenida para celebrar en su día.

    Experiencia on fire en Sheraton

    Sheraton Santiago anunció la llamada Experiencia On Fire para este domingo 21 de junio, ideal para celebrar a papá con cortes a la parrilla en El Bohío Restaurant.

    Se ofrecerán ahumados en vivo, vinos, bebidas, coctelería y sorpresas. El valor es de $72.900 por persona, se ofrece un 15% de descuento Diplomats y las reservas se realizan a través del contacto +56 9 8743 5677.

    Recorrido y almuerzo en Viña Concha y Toro

    La viña ofrece una experiencia para este fin de semana con un recorrido por los principales espacios del Centro del Vino y una especial propuesta gastronómica, protagonizada por un almuerzo que incluye una gran paella de mariscos y carne.

    Las entradas tienen un valor de $90.000 y se encuentran disponibles en este enlace. Cabe aclarar que la actividad de degustación está dirigida a mayores de 18 años.

    Almuerzo en Emporio La Rosa

    Los establecimientos anunciaron una especial promoción para dos personas, ideal para invitar a almorzar a papá durante este domingo.

    La oferta incluye dos completos o una chorrillana más dos bebestibles y dos bolitas de helado por $19.900.

    Para los fanáticos de Star Wars

    Nowas Cantina, restaurante temático de Star Wars, anunció una experiencia imperdible para los padres fanáticos de la saga.

    El local ubicado en Las Condes tendrá una jornada cargada de sorpresas, incluyendo el sorteo de una chaqueta oficial traída desde Orlando. Las últimas reservas se encuentran disponibles en la página www.nowascantina.cl.

    Más sobre:Día del PadreDía del PapáDía del Padre 2026Día del Papá 2026PanoramasFin de semanaDomingo21 de junio

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