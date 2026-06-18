The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

El mejor fragmento de Electric Light Orchestra, una de las mayores instituciones del pop de todos los tiempos, está de vuelta en Chile.

The Orchestra, integrada por exmiembros de ELO y ELO Part II, regresará al país para presentarse el próximo 30 de octubre en el Gran Arena Monticello, en un espectáculo que promete revivir una de las obras más trascendentales del rock sinfónico mundial.

“Con una propuesta que rescata la esencia, el virtuosismo y la épica sonora de ELO, el conjunto llegará con un repertorio cargado de himnos inmortales, imponentes arreglos orquestales y la fuerza escénica que convirtió a esta legendaria historia musical en un fenómeno global”, dice un comunicado de los organizadores.

Integrantes fundamentales como Mik Kaminski, Kelly Groucutt, Louis Clark y Hugh McDowell fueron parte esencial de álbumes legendarios como Eldorado, Face the Music, A New World Record, Out of the Blue, Discovery y Xanadu, discos que ayudaron a cimentar un catálogo que superó los 50 millones de copias vendidas en todo el mundo. Todo ello lo recorren en suj actual espectáculo.

Funcionando desde los 2000, el proyecto pasó en 2006 por el Festival de Viña del Mar y se ha convertido en visitante frecuente de la cartelera chilena.

Las entradas para este regreso estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster.cl el día lunes 22 de junio a las 10:00 hrs.