SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

    El proyecto que reúne a miembros de los esenciales ELO vuelve al país, por donde han pasado por tarimas históricas, como el Festival de Viña del Mar. Lee aquí las coordenadas de su retorno.

    Por 
    Equipo de Culto
    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

    El mejor fragmento de Electric Light Orchestra, una de las mayores instituciones del pop de todos los tiempos, está de vuelta en Chile.

    The Orchestra, integrada por exmiembros de ELO y ELO Part II, regresará al país para presentarse el próximo 30 de octubre en el Gran Arena Monticello, en un espectáculo que promete revivir una de las obras más trascendentales del rock sinfónico mundial.

    “Con una propuesta que rescata la esencia, el virtuosismo y la épica sonora de ELO, el conjunto llegará con un repertorio cargado de himnos inmortales, imponentes arreglos orquestales y la fuerza escénica que convirtió a esta legendaria historia musical en un fenómeno global”, dice un comunicado de los organizadores.

    Integrantes fundamentales como Mik Kaminski, Kelly Groucutt, Louis Clark y Hugh McDowell fueron parte esencial de álbumes legendarios como Eldorado, Face the Music, A New World Record, Out of the Blue, Discovery y Xanadu, discos que ayudaron a cimentar un catálogo que superó los 50 millones de copias vendidas en todo el mundo. Todo ello lo recorren en suj actual espectáculo.

    Funcionando desde los 2000, el proyecto pasó en 2006 por el Festival de Viña del Mar y se ha convertido en visitante frecuente de la cartelera chilena.

    Las entradas para este regreso estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster.cl el día lunes 22 de junio a las 10:00 hrs.

    Más sobre:The OrchestraELOElectric Light OrchestraGran Arena MonticelloMúsicaMúsica culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mercado Libre inaugura sus nuevas oficinas corporativas en el edificio Costanera Center

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Segpres destaca agenda legislativa del gobierno durante los primeros 100 días de Kast y hace comparación con Boric

    Ministra Plaza condena a 15 años de cárcel a Pedro Espinoza, José Zara y Raúl Iturriaga por el crimen de Ronni Moffitt

    Circulación viral sigue en aumento y positividad alcanza el 52%, la cifra más alta de 2026

    Ejército chileno detiene a cinco militares bolivianos que ingresaron por frontera de Colchane

    Lo más leído

    1.
    La gran sorpresa del streaming en 2026: el éxito de La Maldición de Widow’s Bay

    La gran sorpresa del streaming en 2026: el éxito de La Maldición de Widow’s Bay

    2.
    Bachata por mil: Romeo Santos y Prince Royce anuncian show conjunto en el Estadio Monumental

    Bachata por mil: Romeo Santos y Prince Royce anuncian show conjunto en el Estadio Monumental

    3.
    Museo de Bellas Artes cancela exposición del destacado artista argentino León Ferrari por recortes presupuestarios

    Museo de Bellas Artes cancela exposición del destacado artista argentino León Ferrari por recortes presupuestarios

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    Con el ministro Quiroz y los presidentes del Partido Republicano y el PS: La Tercera organiza seminario por la megarreforma

    Se celebra el Día del Sushi 2026: las promociones para compartir este jueves

    Se celebra el Día del Sushi 2026: las promociones para compartir este jueves

    Revisa los panoramas para este fin de semana por la celebración del Día del Padre

    Revisa los panoramas para este fin de semana por la celebración del Día del Padre

    Segpres destaca agenda legislativa del gobierno durante los primeros 100 días de Kast y hace comparación con Boric
    Chile

    Segpres destaca agenda legislativa del gobierno durante los primeros 100 días de Kast y hace comparación con Boric

    Ministra Plaza condena a 15 años de cárcel a Pedro Espinoza, José Zara y Raúl Iturriaga por el crimen de Ronni Moffitt

    Circulación viral sigue en aumento y positividad alcanza el 52%, la cifra más alta de 2026

    Mercado Libre inaugura sus nuevas oficinas corporativas en el edificio Costanera Center
    Negocios

    Mercado Libre inaugura sus nuevas oficinas corporativas en el edificio Costanera Center

    Las sugerencias de Andrea Repetto para el proyecto de sala cuna universal

    Problemas de las pymes: reducción de jornada a 42 horas afectó a un tercio su negocio y sube postergación del pago del IVA

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026
    Tendencias

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Goleada clave para avanzar de ronda: Suiza da el golpe ante Bosnia y Herzegovina y se instala como líder del Grupo B
    El Deportivo

    Goleada clave para avanzar de ronda: Suiza da el golpe ante Bosnia y Herzegovina y se instala como líder del Grupo B

    Sicólogos, informes de Canadá y Qatar y millonario bono: la preparación de Cristián Garay para su debut en el Mundial

    Sudáfrica reacciona a tiempo y rescata un empate ante República Checa que mantiene abierto el Grupo A del Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO
    Cultura y entretención

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

    “Mientras haya público, vamos a seguir cantando”: la Nueva Ola abre la celebración de los 90 años del Caupolicán

    La gran sorpresa del streaming en 2026: el éxito de La Maldición de Widow’s Bay

    Ucrania lleva la guerra a Moscú con ataques a una refinería a 16 kilómetros del Kremlin
    Mundo

    Ucrania lleva la guerra a Moscú con ataques a una refinería a 16 kilómetros del Kremlin

    Andy Burnham, el político británico que puede convertirse en el próximo primer ministro

    “Si Ucrania arde, Moscú también arderá”: Zelenski reivindica uno de los peores ataques a Rusia con más de 500 drones

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)