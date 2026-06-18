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    ¿Seguirá Carlos Palacios? Rodolfo Arruabarrena es confirmado en Boca Juniors y corta a cuatro jugadores

    El Vasco retorna a la banca del cuadro xeneize, por la cual tuvo un paso entre 2014 y 2016.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿Seguirá Carlos Palacios? Rodolfo Arruabarrena es confirmado en Boca Juniors y entrega la lista de cortados. Foto: @bocajrsoficial

    Rodolfo Arruabarrena vuelve a Boca Juniors. El entrenador argentino firmó hasta diciembre de 2027. La llegada del exdefensor marca un nuevo escenario para el chileno Carlos Palacios, quien se encuentra en proceso de reintegro deportivo tras una intervención quirúrgica por una sinovitis crónica en la rodilla derecha.

    El regreso del Vasco se produce 10 años después de su salida del club. El técnico reemplaza a Claudio Úbeda. Durante su primera jornada de trabajo, el transandino encabezó los chequeos médicos y las actividades físicas del plantel. Según se informó en la prensa transandina, también definió las primeras medidas de su gestión. Le comunicó a Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani y Lucas Janson que no serán considerados.

    En el caso de Palacios, la llegada de un nuevo entrenador abre una etapa de evaluación dentro del plantel. El chileno atraviesa un momento de incertidumbre respecto de su futuro. “Tengo contrato con Boca pero no sé qué va a pasar conmigo, no sé si me quieren, si no”, señaló recientemente a TNT Sports.

    Palacios en un entrenamiento de Boca.

    El retorno del Vasco

    El entrenador de 50 años tiene una extensa relación con Boca Juniors. Formado en las divisiones inferiores del club, debutó en 1993 y fue parte de los equipos que conquistaron los títulos de Apertura 1998 y Clausura 1999, además de la Copa Libertadores 2000.

    Como futbolista también desarrolló una etapa destacada en el Villarreal de España, donde permaneció siete temporadas. Ahí fue dirigido por Manuel Pellegrini. Antes de retirarse defendió a Universidad Católica y obtuvo el Campeonato Nacional de 2010.

    Su carrera como entrenador comenzó en Tigre en 2011. Posteriormente dirigió a Nacional de Uruguay y tuvo su primer ciclo en Boca entre 2014 y 2016. En ese período conquistó el Campeonato 2015 y la Copa Argentina 2015.

    Tras su salida del conjunto xeneize desarrolló gran parte de su trayectoria en Medio Oriente. Dirigió a Al-Wasl y Shabab Al-Ahli en Emiratos Árabes Unidos, a Al-Rayyan en Qatar, al Pyramids FC de Egipto, a la selección de Emiratos Árabes Unidos y al Al-Taawoun de Arabia Saudita. Ahora, Arruabarrena inicia una nueva etapa en Boca con la misión de reorganizar el plantel en medio de la crisis institucional que atraviesa el cuadro que preside Juan Román Riquelme.

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