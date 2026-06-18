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    Vance sostiene que Israel no puede resolver sus problemas de seguridad “a base de violencia”

    El vicepresidente de Estados Unidos además aseguró que quienes se oponen al acuerdo con Irán en territorio israelí "han entrado en pánico" y les preguntó qué proponen como alternativa al memorando de entendimiento.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. Foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo.

    El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo este jueves que las autoridades de Israel no pueden resolver sus problemas de seguridad “a base de violencia” tras considerar que ciertos sectores del país críticos con el acuerdo preliminar alcanzado con Irán han “entrado en pánico”.

    “Son un país de nueve millones de habitantes. No pueden simplemente resolver todos sus problemas de seguridad nacional a base de violencia”, aseguró en una entrevista concedida al diario The New York Times en la que preguntó a los críticos del memorando de entendimiento en Israel qué proponen como alternativa.

    Vance reconoció además que “amplios sectores del sistema político y la población israelí son muy sensibles a este acuerdo”, aunque apuntó a que “están captando información errónea sobre el acuerdo, la están difundiendo y están entrando en pánico al respecto”.

    “¿Cuál es su propuesta exacta?”, cuestionó, al tiempo que afirmó que “(le) resulta un poco extraño todo este revuelo en Israel” sobre el preacuerdo con Irán. “Creo que surge de la desconfianza, y creo que Estados Unidos se ha ganado la confianza de esa región del mundo”, sostuvo.

    Por su parte, el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, le respondió a Vance emplazando a la Administración Trump a combatir a Irán como en el siglo pasado hizo EE.UU. con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

    “Esta es la propuesta: Hacer frente a los nazis del siglo XXI, tal y como Estados Unidos hizo frente a los nazis del siglo XX”, señaló en sus redes sociales en un mensaje en el que citó al vicepresidente norteamericano.

    Más sobre:JD VanceVicepresidenteEstados UnidosIsraelIránAcuerdoItamar Ben GvirMinistro de SeguridadMundo

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