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    Hasta 35°C: Emiten aviso meteorológico por altas temperaturas para tres regiones de la zona norte del país

    Lo anterior motivó que se declarara alerta temprana preventiva para las comunas de Copiapó, Diego de Almagro, Chañaral y Tierra Amarilla por parte del Senapred.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial.

    Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico debido al pronóstico de altas temperaturas para las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama las que tendrían lugar este viernes.

    De acuerdo a lo señalado por el organismo en su alerta, para algunas zonas de los territorios antes mencionados, se esperan hasta 35°C en pleno invierno.

    En detalle, para la Región de Tarapacá, se espera calor extremo en la zona de la pampa, con temperaturas que oscilarían entre los 33°C y los 35°C. En la zona donde se pronostica el fenómeno por una dorsal en altura, se ubican las comunas de Huara y de Pozo Almonte.

    La Región de Antofagasta también se vería afectada por el calor la zona de la pampa, donde se emplazan las comunas de Sierra Gorda y María Elena.

    Allí las temperaturas también irían entre los 33°C y 35°C.

    A su vez, en la Región de Atacama, se espera que haya afectación en los sectores de la pampa y precordillera. En el primero, que abarca las comunas de Copiapó, Diego de Almagro, Chañaral y Tierra Amarilla, se prevén temperaturas que irían entre los 28°C y los 30°C.

    Mientras que en zonas de la precordillera, se esperan temperaturas entre los 32°C y 34°C.

    Lo anterior motivó que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), emitiera una alerta temprana preventiva para estas últimas comunas de la Región de Atacama, luego de coordinaciones con la Delegación Presidencial de la región, la que estará vigente hasta que las condiciones lo ameriten.

    En tanto, para la Región de Antofagasta, se agregó el evento climático a la alerta preventiva declarada con anterioridad por vientos presentes en la zona.

    Más sobre:Caloraltas temperaturasRegión de AtacamaRegión de TarapacáRegión de AntofagastaAviso meteorológico

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