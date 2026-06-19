El negativo balance del negocio forestal en última década: disminución de empleo, menos aserraderos y lenta forestación

El sector forestal podría ser un mayor aporte para el empleo nacional. En 2024 la totalidad de esta industria dio trabajo a 102 mil personas, pero hace diez años ese número llegaba a 114 mil.

La ocupación de esta actividad económica está dividida en cuatro segmentos principales: industria primaria, secundaria, silvícola y extracción y otras actividades silvícolas.

El segmento que más aportó hace dos años fue la industria primaria, pues concentró el 30% de la ocupación de este sector y entregó empleo a 30.311 personas, según reporta el anuario forestal 2025 del ministerio de Agricultura y el Instituto Forestal (Infor). Sin embargo, esta área empleaba a 35.520 personas el 2014. Algo similar ocurre con la industria secundaria.

El sector está entre las prioridades del gobierno de José Antonio Kast. De hecho, por medio del ministro de Agricultura, Jaime Campos, la actual administración está trabajando un proyecto de ley para impulsar y fomentar la actividad del área, en particular a las pequeñas y medianas empresas. Los segmentos que están mirando son los aserraderos y las plantas de remanufactura, de tableros pequeños y de chapa, entre otras. Precisamente, buena parte de ellos se inscriben en las industrias primaria y secundaria.

Si bien la industria primaria es de las que da más empleo en el sector forestal, su aporte ha venido cayendo año tras año, al igual que el de la industria secundaria. Comparando 2014 y 2024, la industria primaria cayó 15%, con 5.209 empleos menos, mientras que la secundaria disminuyó 17%, con 5.181 trabajos a la baja, de acuerdo al anuario.

Dentro de estas categorías, la actividad específica que más empleo genera es la de los aserraderos, dando ocupación a 12.591 personas, lo que representa 12% del total. Pese a ser la mayor, este fue su menor número desde al menos 2003. En sus mejores años esta industria empleó a 20 mil personas, entre 2005 y 2007.

Le siguen en ocupación la explotación de bosques, del segmento silvícola y extracción, que empleó en 2024 a 11.762 personas; y el área de puertas, ventanas y molduras, de la industria secundaria, con 9.768 trabajadores.

Aserraderos a la baja

Los aserraderos, instalaciones industriales donde los troncos son procesados, han cambiando con el tiempo, lo que se explica por diferentes factores. Entre ellos, el menor nivel de proyectos inmobiliarios, los incendios, la violencia rural, el cierre de estos mismos, y la expiración del DL 701 que, según critica la industria, quitó el incentivo para plantar en predios pequeños y medianos.

El estudio más reciente del aserrío realizado por Infor es de 2025. Allí reportan que la producción de madera aserrada llegó a 7 millones de metros cúbicos (m³) en 2024, un aumento de 1% con respecto al año previo, pero una caída de 12% versus 2014. El 98% de esta madera provino, en 2024, del pino radiata, en tanto que lo demás, de otras especies.

“Una tendencia que se acrecienta en la medida, entre otras cosas, que no hay un recurso forestal disponible que permita diversificar la especie a aserrar en forma significativa”, sostiene el reporte de Infor.

Eso en producción. Ahora, si se observa la cantidad de aserraderos trabajando (y no paralizados) en los últimos diez años, estos también muestran una disminución relevante de 149 plantas.

Exactamente, en 2014 había 912 aserraderos y hace dos años, la cifra más actualizada, un total de 763. Esto significa una caída de 16% en la década. Por su parte, en 2023 había 801 aserraderos trabajando. Frente al reporte de 2024 implica un decrecimiento de 38 plantas.

“Una de las características de la industria del aserrío en Chile es la alta concentración del volumen producido en un reducido número de empresas. Si se consideran las 10 empresas de mayor producción durante el año 2024, se observa que en conjunto representan el 59,6% de la producción nacional de madera aserrada”, manifiesta el estudio, destacando en el liderato de capacidad instalada a las empresas Arauco, CMPC y Forestal Santa Blanca, entre otras.

La madera aserrada proveniente de las grandes plantas ha caído en los últimos años. Si en 2014 se producían 4,7 millones de metros cúbicos de madera aserrada, hace dos años se elaboraron 3,9 millones de m³, un total de 842 mil de m³ menos. El promedio productivo de los aserraderos grandes en el periodo 2014-2023 era de 4,5 millones de m³.

A su vez, la producción de los sectores pequeños y medianos de aserría también muestra una clara tendencia a la baja, sobre todo en los años 2023 y 2024. En este sector, el promedio productivo en el lapso 2014-2023 alcanzó los 3,5 millones de metros cúbicos de madera aserrada. No obstante, la producción de 2024 de este segmento fue de 3,09 millones de m³: exactamente 460 mil m³ menos.

El estudio de Infor analiza que “la tendencia del período 2010-2024 deja en evidencia que la baja en el número de aserraderos trabajando se concentra claramente en los aserraderos móviles, como así también el incremento en los aserraderos paralizados. El número de aserraderos permanentes trabajando tiene una clara tendencia de crecimiento hasta el año 2019, para luego declinar, pero sin regresar a los niveles de principios de la década anterior”.

Otro problema

La forestación es otro problema que el anuario forestal del año pasado de Infor deja en evidencia.

El informe plantea que existían 85.593 hectáreas plantadas el 2024, de las cuales el 98% correspondía a reforestación, mientras que el otro 2% a forestación, con exactas 1.831 hectáreas, que son, principalmente, especies distintas del pino radiata y del eucaliptos, los que ya no son muy comunes en este proceso.

“Considerando que la forestación lleva más de una década en niveles muy bajos, queda en evidencia que los propietarios de suelos de aptitud forestal desprovistos de bosques no plantan sus terrenos sin un incentivo de fomento como el que hubo, en distintas versiones, durante unas cuatro décadas (1974 a 2012)”, especifica el organismo.

Justamente, desde 2013 que se observa una fuerte caída en la forestación, llegando a 6.609 hectáreas, cuando años antes, entre 2000 y 2012, el promedio era de 44 mil hectáreas por año.