La U vuelve a los abrazos y a la zona de copas cuando más lo necesitaba gracias a una trabajada victoria sobre O’Higgins

Universidad de Chile y O’Higgins se pusieron al día en la Liga de Primera. Ambos equipos llegaron a este encuentro con la necesidad de sumar de a tres para regresar a la parte alta de la tabla. Sin embargo, en el caso de la U, el momento es más delicado, pues a diferencia de los celestes, su juego generaba muchas dudas. Pero esta vez se sacó todos sus miedos y logró un revitalizador triunfo por 2-0.

Asimismo, el duelo asomaba como una nueva prueba para Fernando Gago, cuyo buen juego se fue diluyendo con el correr de los encuentros, lo que también coincidió con la baja sostenida de varios rendimientos indivuales, algo que ha repercutido notoriamente en la baja del equipo.

Los rancagüinos, en tanto, llegaron sin tres figuras importantes en su campaña, donde principalmente han destacado a nivel internacional: el suspendido Juan Leiva y el lesionado Bryan Rabello, lo que a priori se transformó en una complicación extra para Lucas Bovaglio.

Una de las virtudes del elenco de la Sexta Región está en que busca ser protagonista en todas las canchas, lo que favoreció el espectáculo, con ambos elencos teniendo situaciones claras desde el arranque, pero los visitantes sufrieron por su falta de efectividad..

Arnaldo Castillo cabeceó apenas desviado tras un centro de Francisco González. Más tarde, Omar Carabalí estuvo notable para sacar un remate de Maximiliano Guerrero tras una gran jugada de Elías Rojas y, luego, Eduardo Vargas respondió con un disparo dentro del área, que se fue elevado. Mientras que Castellón estuvo brillante para ganarle un mano a mano a Pancho González.

En medio de esa dinámica, llegó la apertura de la cuenta, a los 36′. Bianneider Tamayo impactó de volea un córner desde la izquierda de Marcelo Morales y la clavó en un ángulo imposible para Carabalí. Un verdadero golazo.

El 1-0 golpeó a los Celestes, y la U lo olió. Se fue con todo en busca del segundo tanto, y parecía llegar rápido. A los 43′, Agustín Arce se metió por la izquierda y centró para la cabeza de Eduardo Vargas, quien no falló. Sin embargo, el juez Piero Maza lo anuló tras una falta de Morales sobre Felipe Faúndez.

En el comienzo del complemento, la U intentó mantener la tónica de lo realizado en el cierre del primer tiempo y generó peligro, pero también los de Bovaglio apuraron en busca de la igualdad. Sin embargo, estuvieron lejos de carecer precisión.

La lápida

A seis del final, Ignacio Vásquez tomó un balón en velocidad y avanzó hasta la entrada del área y sacó un remate que tuvo una floja respuesta de Carabalí, quien no logró embolsar el balón y la pelota se coló hasta el fondo de la red, cerrando una victoria sumamente necesaria para un ciclo que estaba comenzando a tambalear. Sobre el final, Piero Maza expulsó por reclamos a Miguel Brizuela.

El triunfo de la U le da un envión notable, pues la hizo dar una salto hasta el tercer lugar de la tabla de posiciones, regresando a los puestos de copas internacionales. Además, le da a Gago un mayor tranquilidad de cara al segundo semestre, donde necesariamente el equipo azul deberá reforzarse.