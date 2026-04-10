Cara a cara con Kast: Presidente estrena diálogos ciudadanos en medio de caída en aprobación

A las 16.30 de este viernes, en Coltauco en la Región de O’Higgins, el Presidente José Antonio Kast dará inicio a “Presidente Presente”, un nuevo ciclo de diálogos ciudadanos con el que busca instalar un formato de interacción directa y sin intermediarios entre La Moneda y la ciudadanía.

Aunque se trata de una iniciativa inédita en su administración, el diseño recoge una práctica habitual en la trayectoria política del Mandatario. Tanto en su etapa como parlamentario como en campañas -aseguran en su equipo- Kast ha privilegiado encuentros abiertos a la ciudadanía, con preguntas sin pauta previa y con escaso margen para la moderación de contenidos.

El nuevo modelo se estrenará en medio de la caída en su aprobación que han registrado varias encuestas de opinión. Esto, sobre todo tras la decisión de hacer cambios al Mecanismo de Estabilización de Combustibles (Mepco), lo que desencadenó un alza de los combustibles y elevó el rechazo ciudadano.

La apuesta ahora es trasladar ese estilo a la Presidencia. Según aseguran en el Ejecutivo, la idea es realizar encuentros con cerca de 200 personas, sin audiencias “galleteadas” , y con espacio para que surjan preguntas de todo tipo, incluidas aquellas más incómodas para el gobierno.

Así, añaden que se hace una convocatoria local donde las personas interesadas podrían asistir.

El formato contempla, además, la participación de parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición, en una señal que apunta a reforzar el carácter transversal de la instancia y a evitar que se configure como una actividad exclusivamente alineada con el oficialismo.

En Palacio reconocen que el esquema implica riesgos. Entre ellos, la posibilidad de que grupos organizados intenten intervenir los encuentros con manifestaciones o que algunas intervenciones respondan a estrategias de confrontación política, coordinadas por algún partido opositor. También existe la inquietud de que se instale un tono más áspero en los intercambios, considerando la ausencia de filtros previos.

Pese a ello, en el entorno del Mandatario transmiten que se trata de un riesgo calculado. La convicción -afirman- es que el beneficio de una exposición directa, sin mediaciones, supera los costos potenciales, en un contexto en que el gobierno busca reforzar su conexión con la ciudadanía.

La periodicidad del ciclo es, por ahora, es flexible. Si bien la intención original es realizar estos encuentros cada 15 días, en el Ejecutivo admiten que la cargada agenda presidencial hace difícil sostener ese ritmo. Por lo mismo, el objetivo mínimo es concretar al menos una instancia mensual de diálogos abiertos en distintas regiones.