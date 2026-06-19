Acuerdo nuclear provoca tensión en la relación de Trump con Netanyahu

Si el año pasado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le dijo al presidente Donald Trump que era “el mejor amigo que Israel jamás haya tenido en la Casa Blanca”, ahora la guerra en Irán ha tensado la relación, al punto que el mandatario estadounidense lo ha regañado en público.

Trump dijo el miércoles que Netanyahu podría usar un “toque más suave” en la lucha contra los militantes de Hezbolá en el Líbano. “Netanyahu resulta ser un buen hombre, aunque a veces se emociona un poco”, dijo Trump a los periodistas el miércoles al término de la cumbre del G7 en Francia.

En el misma línea, el vicepresidente, JD Vance, lanzó el jueves una dura advertencia a los miembros del gobierno israelí que han estado atacando el acuerdo con Irán: “El presidente Trump es el único amigo que les queda, y sería imprudente contradecirlo”.

Benjamin Netanyahu y Donald Trump. Foto: Europa Press/Contacto/Israeli Prime Minister.

Al ser preguntado sobre un informe del portal Axios que afirmaba que Netanyahu y sus aliados políticos estaban “furiosos” por el acuerdo, Vance dijo que había leído la noticia, pero que no había percibido ninguna furia por parte de Netanyahu, aunque sí le había “molestado” que miembros del gabinete israelí atacaran a Trump por el acuerdo”.

“Donald J. Trump es el único jefe de Estado en todo el mundo que simpatiza con la nación de Israel en este momento, y resulta que es el jefe de Estado de la superpotencia mundial. Si yo formara parte del gabinete del gobierno israelí, probablemente no estaría atacando al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo», dijo Vance.

Netanyahu y Trump se han enfrentado repetidamente por la negativa de Israel a limitar su persecución de Hezbolá, respaldado por Irán, en el Líbano, donde el cese de las hostilidades es una exigencia clave de Irán en virtud del memorando de entendimiento que fue firmado el miércoles por Washington y Teherán.

Según funcionarios estadounidenses e israelíes, citados por Reuters, Netanyahu ayudó a convencer a Trump de ir a la guerra contra Irán y participó en los ataques lanzados el 28 de febrero.

Pero Netanyahu ha insistido en que Israel no está obligado por ningún acuerdo entre Estados Unidos e Irán en su lucha contra Hezbolá, aunque las hostilidades en el Líbano han disminuido un poco desde que Trump lo criticó duramente a principios de esta semana.

“Tenemos una pequeña disputa sobre el Líbano. Creo que podrías ser un poco más conciliador, Bibi”, dijo Trump, refiriéndose a Netanyahu por su apodo. “No tienes que derribar un edificio cada vez que entra alguien de Hezbolá”.

Trump añadió que estaba de acuerdo con la descripción de Israel como un “socio muy pequeño” de Estados Unidos, pero agradeció a Netanyahu su papel en el conflicto contra Irán, el archienemigo de Israel.

También insistió en que le había enviado a Netanyahu una copia del memorando de entendimiento, refutando así las noticias que indicaban que la administración había rechazado una solicitud israelí. Esto allana el camino para las conversaciones de paz más amplias entre Estados Unidos e Irán, que comenzarán el viernes en Suiza.

Tensión entre Trump y Netanyahu

El portal Axios señaló que Netanyahu ha mantenido en privado su frustración con el acuerdo, pero, según fuentes cercanas que conversaron con el portal, la ha expresado en conversaciones privadas.

Algunos altos cargos del gabinete de Netanyahu -entre ellos los ministros ultranacionalistas Betzalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, así como ministros del partido Likud de Netanyahu- han criticado a Trump por el acuerdo. Voces afines a Netanyahu en los medios israelíes han lanzado ataques personales contra Vance, así como contra los enviados de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff.

El jueves, Netanyahu afirmó que la situación actual exige que el gobierno israelí “mantenga la calma, defienda con firmeza nuestros intereses de seguridad y, al mismo tiempo, preserve la importante relación con nuestros amigos estadounidenses, que lucharon codo con codo a nuestro lado, y por ello les estamos profundamente agradecidos”.

Al mismo tiempo, Netanyahu afirmó que Israel no se retirará de los territorios que ha ocupado en el sur del Líbano “mientras las necesidades de seguridad de Israel así lo exijan”.

Vista de la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, asediada por ataques de Israel. Foto: Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press / Conta.

Uno de los puntos de tensión es que el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán establece que el alto el fuego incluye los combates entre Israel y Hezbolá, y que Israel tendría que retirarse del Líbano en virtud de cualquier acuerdo final.

Vance declaró, en una conferencia de prensa el jueves, que Estados Unidos espera que Hezbolá no lance ataques contra Israel, pero también espera que los israelíes “no se descontrolen” en el Líbano.

“Los israelíes tienen que respetar este proceso de paz... el presidente espera que todos nuestros amigos, los israelíes y los árabes de la región, trabajen juntos y lleven este acuerdo a buen término”, dijo.

Según los analistas, consultados por The New York Times, se trata de un acuerdo desastroso desde el punto de vista de Israel, ya que no logra ninguno de sus objetivos bélicos y, posiblemente, deja al país en peor situación en cada uno de ellos.

“Es un mal acuerdo en el que los estadounidenses pagan en efectivo y, como mucho, obtuvieron una carta de intención”, dijo en una entrevista con el periódico, Yaakov Amidror, un exasesor de seguridad nacional de línea dura del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

David Horovitz, editor de The Times of Israel, lo calificó de “capitulación catastrófica” en el titular de una extensa columna de opinión.

Nir Dvori, analista del Canal 12 de noticias de Israel, comparó el acuerdo con un “7 de octubre diplomático”: un desastre catastrófico para el que Israel no estaba preparado en absoluto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en septiembre. Foto: Europa Press AVI OHAYON (GPO)

El diario The Wall Street Journal señaló que la frustración de Trump con Netanyahu ha llegado a un punto crítico en las últimas semanas, mientras él intentaba poner fin a la guerra con Irán y el primer ministro israelí buscaba prolongar el conflicto. Esta relación tiene importantes repercusiones para una región al borde de un posible acuerdo de paz, cuyo futuro podría verse comprometido por nuevos ataques militares de Israel.

“¿Por qué están volando edificios por los aires?”, le habría preguntado Trump a Netanyahu, en una reciente llamada telefónica sobre el Líbano, según fuentes cercanas a la conversación que hablaron con The Wall Street Journal. “Dejen de volar edificios por los aires”, le habría dicho.

En un memorando de entendimiento, Teherán acordó un intercambio: Irán reabriría completamente el estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos pusiera fin a su bloqueo y permitiera a Teherán vender su petróleo en el mercado. Ambas partes aplazaron la negociación más compleja sobre el desmantelamiento del programa nuclear iraní para los próximos 60 días.

Según fuentes oficiales israelíes, que hablaron con The Wall Street Journal, el alto el fuego anunciado el jueves sorprendió a los funcionarios israelíes, quienes consideraban que Trump se inclinaba más por los ataques militares que por un acuerdo. Una fuente indicó que los funcionarios israelíes se encontraban en estado de alerta ante la posibilidad de ataques.

“Donald, ¿cómo vas a verificar eso?”, le habría preguntado Netanyahu en una llamada reciente sobre las disposiciones relativas a las armas nucleares de un posible acuerdo, según personas con conocimiento directo de la conversación. En otras llamadas, expuso razones históricas para desconfiar de los iraníes, indicó The Wall Street Journal.

Por su parte, Netanyahu tiene un panorama complicado internamente, ya que se enfrenta a unas elecciones difíciles en octubre. De hecho, las encuestas indican que no logrará obtener la mayoría necesaria para gobernar.

Aunque Trump había salido en su defensa, pidiendo el indulto en su juicio por corrupción, con el fin de que esto impulsara su campaña. Ahora, eso parece improbable, indicó el diario.