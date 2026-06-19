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    Política

    Raúl Leiva: “Una acusación constitucional no se puede sustentar en una venganza política”

    El jefe de los diputados del Partido Socialista (PS) criticó la opción que levantó su par del Frente Amplio, Gael Yeomans -también en el programa 'Desde la Redacción' de La Tercera- de acusar constitucionalmente al titular de Hacienda, Jorge Quiroz, a raíz del libelo en contra de Nicolás Grau. "No comparto en absoluto que el mismo fundamento que yo critico lo utilice a mi favor", replicó el socialista.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    18-06-2026. Raúl Leiva. Foto: Pedro Rodríguez. PEDRO RODRIGUEZ

    “No puedo pretender o sostener acusar constitucionalmente a (Jorge) Quiroz por un fundamento respecto al cual soy crítico en función de una persona que es de mi línea política, que es Nicolás Grau”. Ese es uno de los argumentos que entregó el jefe de los diputados del Partido Socialista, Raúl Leiva, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción -entrevistado por Rodrigo Álvarez y David Tralma-, para rechazar la posibilidad que planteó, en la misma plataforma, la jefa de bancada del Frente Amplio, diputada Gael Yeomans, respecto una AC en contra del titular de Hacienda.

    ¿Qué idea se forjó de las explicaciones que entregaron autoridades en el Congreso a raíz del ingreso a Chile de modo irregular de menores de edad desde Haití?

    Me correspondió, como integrante de la Comisión de DD.HH. asistir a una invitación extraordinaria en el Senado que se realizó al director de la Defensoría de la Niñez (Anuar Quesille) y llama profundamente la atención la falta de hacerse cargo de la responsabilidad que la Constitución y la ley entrega a distintos actores (...). El Defensor de la Niñez, que también estuvo ayer acá (en el programa) planteaba ‘es que yo oficié, es que yo lo dije y no me contestaron y luego lo reiteré’. Le recordé que los funcionarios públicos no sólo tienen la facultad sino la obligación de denunciar hechos que eventualmente puedan revestir caracteres de delito. Además, la Defensoría de la Niñez tiene por objeto velar por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, no sólo por nuestra legislación, sino también por tratados internacionales. El nivel de rigurosidad o estándar de responsabilidad es mayor para quien obviamente ostenta ese cargo. Aquí no necesitamos gente que sólo timbre, que sólo cumpla y eso es lo que se le planteó (...).

    ¿Qué responsabilidades le atribuye a Migraciones?

    El rol de Contraloría es fundamental porque las responsabilidades administrativas, incluso políticas, posteriormente se van a establecer. El tema es que uno no ve ningún tipo de autocrítica, todos (dicen que) lo hicieron bien. Bueno, ¿quién tomó el control de la situación? Por eso es nuestro cuestionamiento al rol de las autoridades. Tiene que establecerse la responsabilidad. Echo mucho de menos autocrítica.

    ¿Esa autocrítica la pediría para las autoridades del gobierno actual y del anterior?

    Todos. En eso comparto lo que plantea el gobierno y el Presidente, que esto no tiene sesgo político. Ahora, no sólo es responsabilidad del defensor (...). Tiene que haber una autocrítica de la DGAC, de la Policía de Investigaciones, que están encargados del control migratorio. También el Ministerio Público tendría que hacerse cargo porque se plantea por parte del Servicio Migraciones que hubo varias denuncias anteriores sobre la materia. Cuál fue el alcance o el desarrollo de ellas, también es un tema que hay que cuestionarse. El encargado de la Unidad Anticorrupción ha planteado que, por oficio, el Ministerio Público va a desarrollar una investigación y me parece que la celeridad que se lee también es importante.

    En otros tema. ¿Están los votos para aprobar la AC en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau?

    A primera vista uno diría que sí. Nosotros apelamos a la seriedad y la responsabilidad. Esto es un loop. Dieciséis acusaciones constitucionales en el gobierno del Presidente Boric, 14 en el gobierno del Presidente Piñera. Tiene que haber un momento en que esto pare. Sería la primera vez que por una eventual proyección o una estimación se acusa constitucionalmente a alguien, entonces, cuál es el estándar que se puede establecer (...).

    Se desprende que está en contra de la idea de acusar al ministro Quiroz.

    Cien por ciento.

    ¿Ese argumento que decía por lo de Grau sirve también para Quiroz?

    Hay algo que en política es muy valioso y que envejece bien, que es la consecuencia. No puedo hoy día pretender o sostener acusar constitucionalmente a Quiroz por un fundamento respecto al cual soy crítico en función de una persona que es de mi línea política, que es Nicolás Grau. No puedo acusar constitucionalmente a Grau, y ese es nuestro argumento, porque el error en una estimación, en una proyección, no depende exclusivamente de él, sino de factores económicos y macroeconómicos. Tengo que medir con la misma vara una eventual acusación a Quiroz.

    ¿Eso no lo entienden en el FA?

    Hay algunas personas que no lo entienden, pero yo no lo comparto.

    ¿Ha podido conversar con estas personas?

    Sí, por supuesto. No voy a estar dispuesto a sustentar algo que estoy criticando hoy. Debe llegar un momento en que hay que ser más rigurosos, más serios. Las acusaciones constitucionales son de ultima ratio. Todos, me incluyo, fuimos parte de muchas acusaciones constitucionales en el gobierno del presidente Piñera que, a la luz de también la autocrítica que hemos realizado, no fueron todo lo rigurosas que debieron haber sido (...). Esta acusación constitucional no tiene sustento, lo han dicho Ignacio Briones, Harald Beyer, que no son personajes de izquierda.

    18-06-2026 RAUL LEIVA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Con quienes ha conversado, ¿siguen convencidos de que va a ser una moneda de cambio?

    Una acusación constitucional no se puede sustentar en una venganza política.

    ¿Ve algo de eso? La diputada Yeomans dijo acá en el programa que los mismos argumentos contra Grau sirven para una AC contra Quiroz.

    No comparto en absoluto que el mismo fundamento que yo critico lo utilice a mi favor.

    ¿Cree que alguien de su sector apruebe la AC?

    No lo sé. Espero que no y creo que no.

    En el Partido Liberal estaban bien enojados...

    Es que el Partido Liberal dio libertad de acción. Nosotros esperamos que ellos entiendan que lo que está en juego, más que un eventual reproche personal respecto a una gestión, es un tema de estabilidad institucional, en mi opinión.

    Más sobre:Desde la RedacciónRaúl LeivaPSACAcusación ConstitucionalNicolás GrauGael YeomansJorge QuirozFrente Amplio

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