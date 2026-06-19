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    OTAN 3.0: Estados Unidos revisará su presencia militar en Europa

    Pete Hegseth también criticó duramente a los Estados miembros de la OTAN que impusieron límites a la ayuda a las fuerzas estadounidenses durante la guerra con Irán.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Imagen @WhiteHouse en X

    El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, arremetió el jueves contra los aliados de la OTAN al anunciar una revisión de seis meses por parte del Pentágono sobre las fuerzas estadounidenses en Europa, cuyo resultado dependerá de la rapidez con que los europeos asuman la responsabilidad de su propia seguridad.

    La revisión supuso otra sorpresa para los aliados europeos y Canadá. Los funcionarios estadounidenses y los altos mandos militares habían prometido coordinarse estrechamente con los europeos a medida que Estados Unidos retiraba su presencia militar.

    “Es una revisión en la que algunos países suspenderán y otros la aprobarán con creces”, dijo en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas, señalando específicamente a los aliados que, según él, se habían estado “aprovechando de los recursos ajenos”.

    Hegseth también criticó duramente a los Estados miembros de la OTAN que impusieron límites a la ayuda a las fuerzas estadounidenses durante la guerra con Irán.

    En los últimos meses, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el Pentágono han enviado señales contradictorias sobre si Estados Unidos está reduciendo o aumentando su presencia militar en Europa, además de amenazar con anexar Groenlandia, una isla semiautónoma que forma parte de su aliado Dinamarca. Hace apenas unas semanas, la administración Trump declaró que ya no proporcionaría tanto apoyo militar en caso de que algún miembro de la OTAN fuera atacado.

    Estados Unidos quiere que los miembros de la OTAN contribuyan más al gasto en defensa en Europa y afirma que algunos países no han demostrado cómo alcanzarán el objetivo acordado del 5% del PIB, que incluye un 3,5% para la defensa básica y un 1,5% para la infraestructura relacionada.

    El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que el gasto en defensa ya había aumentado en 103.000 millones de dólares el año pasado, un incremento de casi el 20%, y que los europeos ya estaban “reponiendo” los recursos que Estados Unidos estaba recortando.

    El anuncio de Hegseth sobre la revisión se produce tras la decisión de Estados Unidos de reducir sus compromisos con una fuerza de alta disponibilidad dentro de la alianza conocida como el Modelo de Fuerza de la OTAN (NFM).

    No se han hecho públicos los detalles sobre cómo Estados Unidos reducirá sus compromisos, pero se ha indicado que incluyen capacidades aéreas y navales.

    Hegseth afirmó que las cuotas anuales de la OTAN estarían “condicionadas a que otros países cumplan sus objetivos de gasto en defensa; si otros aliados no gastan con urgencia, nuestras contribuciones disminuirán”.

    “Algunas de las mayores economías de la OTAN, algunos de nuestros países más ricos, aliados que se muestran muy partidarios del orden internacional basado en normas y de la unión de las potencias medianas, todavía parecen creer que la era del aprovechamiento indebido ha llegado”, añadió. No especificó a qué países se refería.

    Más sobre:Estados UnidosOTANEuropaejércitoDonald TrumpPete Hegseth

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