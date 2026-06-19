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    Búsqueda de niños haitianos: ministra Wulf sostiene batería de reuniones y PDI afirma que menores ingresaron con toda su documentación

    La titular de Desarrollo Social recibió a diversas autoridades, en su rol de coordinadora de la fuerza de tarea interinstitucional que le fue encomendado por el Presidente Kast para recopilar antecedentes sobre los menores que ingresaron al país bajo la figura de reunificación familiar.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, lidera fuerza de tarea interinstitucional por niños haitianos.

    Durante toda la jornada de este jueves, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, sostuvo reuniones con diversas autoridades, en el marco de la coordinación de la fuerza de tarea interinstitucional que le fue encargada por el Presidente José Antonio Kast, para recopilar antecedentes sobre el caso de los niños haitianos que ingresaron al país de forma irregular bajo la figura de reunificación familiar.

    “Este ha sido un primer día de trabajo muy constructivo en que hemos constatado la enorme disposición de instituciones, organismos y equipos profesionales que acudieron de inmediato a nuestro llamado. Eso refleja una convicción compartida: cuando existen dudas respecto a la situación de niños y adolescentes, ninguna institución puede restarse”, sostuvo la secretaria de Estado.

    “Nuestro desafío es reunir todos los antecedentes, coordinar las capacidades del Estado y avanzar con rapidez, pero también con rigurosidad, en una situación muy sensible que exige. Lo que está en juego no son sólo los datos o registros administrativos, estamos hablando de niños y sus familias y de la responsabilidad que tenemos de protegerlos”, agregó.

    Precisamente, en una de esas reuniones, estuvo presente el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, prefecto general Ricardo Gatica, quie destacó que la policía civil registró toda la documentación de los menores cuando hicieron ingreso al país.

    “El trabajo nuestro es el que cumplimos en el registro de las personas que ingresan a nuestro país y los menores cuando ingresaron, lo hicieron con toda su documentación que correspondía”, sostuvo el prefecto general Gatica tras la cita, y agregó que “estamos trabajando en levantar las cifras” de menores involucrados.

    Otras reuniones

    Durante la mañana, junto al subsecretario del Interior, Max Pavez, la ministra Wulf sostuvo una cita con el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, con quien abordaron los mecanismos de coordinación necesarios para facilitar el acceso y análisis de antecedentes administrativos vinculados a los procesos migratorios objeto de revisión. Según se relevó desde el Ministerio de Desarrollo Social, la instancia “permitió establecer canales permanentes de trabajo y definir mecanismos de colaboración”.

    Posteriormente, la secretaria de Estado se reunió con Ena von Baer, presidenta de la Fundación Luksic, y Pía Greene, directora ejecutiva de la Fundación Amparo y Justicia, con quienes -de acuerdo con la cartera- conversó acerca de medidas preventivas para la protección de niños y adolescentes, recogiendo experiencias y perspectivas técnicas.

    La ministra también sostuvo un encuentro con el director general de la PDI, Eduardo Cerna, “a fin de fortalecer la coordinación institucional y conocer los mecanismos que permitan apoyar la recopilación y análisis de antecedentes respectivos”.

    Ya durante la tarde, la secretaria de Estado se reunió con el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, con quien se revisaron “mecanismos de colaboración para fortalecer la protección y seguimiento de niños y adolescentes respecto de los cuales existen antecedentes actualmente en análisis”.

    Tras esto, la ministra Wulf recibió al general director de Carabineros, Marcelo Araya, y a la general Mitza González, directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia de la institución, con quienes “analizó mecanismos de coordinación y las capacidades disponibles para apoyar las labores de recopilación de antecedentes necesarios para la labor de la fuerza de tarea interinstitucional”.

    Tanto el general Araya como la general González se integraron luego a una reunión intersectorial encabezada por la titular de Desarrollo Social, junto a Marcelo Sánchez, subsecretario de Niñez, y Gabriel Ugarte, subsecretario de Evaluación Social, y en la que participaron: Carlos Court, comisario de la PDI; Hernán Núñez, director general de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores; David Henríquez, asesor de la Dirección Nacional del Registro Civil; María Eugenia Fernández y Alejandro Jara, profesionales del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez; Abel Castillo, Patricia Vásquez y Felipe Contreras, del Servicio Nacional de Migraciones; Marcela García Huidobro, del Ministerio de Salud, y Teresa Iacobelli, del Ministerio de Educación.

    Paralelamente, según se informó, el subsecretario de Niñez, Marcelo Sánchez, encabezó una reunión técnica entre equipo de la subsecretaría y del Servicio Nacional de Migraciones, en la búsqueda de avanzar en acciones concretas.

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