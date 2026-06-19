Encuentran a nueve niños haitianos en operativos de localización realizados en Estación Central y Graneros

La Municipalidad de Estación Central confirmó este jueves la localización de siete niños haitianos incluidos en el listado de menores con paradero desconocido por las autoridades y que fue remitido por la Subsecretaría de la Niñez a distintas comunas para su búsqueda. A ellos se suman otros dos encontrados por equipos municipales de Graneros, en la Región de O’Higgins.

Los hallazgos se produjeron luego de que los municipios activaran protocolos de verificación a través de las Oficinas Locales de la Niñez, junto a equipos de Educación y otras reparticiones comunales, tras recibir una nómina de 184 casos elaborada por el gobierno.

Según conoció La Tercera, los siete menores ubicados en Estación Central fueron encontrados en distintos domicilios de la comuna y, de acuerdo con antecedentes recopilados por el municipio, ninguno de ellos residía en condiciones de hacinamiento.

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, explicó que la búsqueda forma parte de un proceso nacional impulsado a partir de los antecedentes entregados por la Subsecretaría de la Niñez.

“La Oficina Local de la Niñez de Estación Central, al igual como las del resto del país, se encuentra en un proceso de verificación respecto al listado de niños haitianos enviados por la Subsecretaría de la Niñez”, sostuvo.

La autoridad comunal agregó que si bien presentan condiciones de vulnerabilidad, los niños “se encuentran escolarizados y pertenecen a la red social de nuestra comuna”.

Hallazgos en Graneros

En paralelo, la Municipalidad de Graneros confirmó la localización de otros dos niños haitianos que figuraban en la nómina remitida por el Ejecutivo.

El alcalde Marcelo Miñañir señaló que en la comuna existirían nueve menores incluidos en el listado y que la búsqueda continúa.

“Se nos ha notificado que en nuestra comuna tendríamos cerca de nueve niños. Hoy, trabajando junto a nuestros equipos, hemos logrado ubicar a dos de ellos que están en nuestro colegio municipal y vamos a seguir trabajando con todo el compromiso para poder llegar a conocer el paradero del resto de los niños”, afirmó.

La localización de estos menores ocurre en medio de la investigación iniciada tras el preinforme de la Contraloría General de la República, que detectó deficiencias en los controles aplicados al ingreso de niños haitianos al país y cuestionó la actuación de distintos organismos públicos encargados de resguardar su identificación, recepción y seguimiento.