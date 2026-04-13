La insólita expulsión del argentino Lisandro Martínez en la derrota del Manchester United

La selección argentina suma dudas de cara al Mundial 2026. La zaga de la Albiceleste no encuentra el rumbo en sus equipos a menos de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo.

Lisandro Martínez volvió a jugar tras superar una lesión muscular en la zona del sóleo izquierdo. El defensor retornó a las canchas después de dos meses, sin embargo, fue expulsado por una insólita acción en la derrota por 2-1 del Manchester United ante el Leeds.

Licha fue titular, pero abandonó el campo en el 56′, cuando los Red Devils ya caían gracias al doblete de Noah Okafor (5′ y 29′). El zurdo fue a disputar un duelo áreo con Dominic Calvert-Lewin.

El delantero inglés no salto, mientras que Martínez logró cabecear. En su descenso, tomó levemente el pelo del ariete. El árbitro Paul Tierney fue llamado a la revisión en el VAR e interpretó que esa acción fue una “conducta violenta”.

El réferi decidió mostrarle la tarjeta roja al argentino, que pasó a ser uno de los villanos en la caída del Manchester United. Ahora, es probable sea suspendido por dos encuentros, según los criterios de la Premier League, por lo que seguirá sin acumular rodaje de cara a Norteamérica 2026.

La expulsión provocó una evidente frustración en Martínez, que se mostró contrario al cobro. Finalmente, Casemiro terminaría descontando (69′), pero no sería suficiente para el elenco mancuniano.

Lisandro Martínez le TIRÓ DEL PELO a Calvert-Lewin y, luego de la revisión del VAR, se fue expulsado con el Manchester United perdiendo 2-0 ante Leeds...



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La lesión de Romero

Martínez volverá a estar fuera de las canchas, sumándose a Cristian Romero, defensor del Tottenham Hotspur. Cuti se lesionó en la derrota frente al Sunderland tras chocar con su compañero, el portero Antonín Kinsky. El argentino abandonó la cancha llorando, lo que desató la preocupación al otro lado de la cordillera.

Un día después, el capitán de los Spurs fue sometido a estudios para definir la gravedad de su complicación. El diagnóstico arrojó una lesión en el ligamento colateral de la rodilla.

En ese sentido, conforme a los plazos de recuperación estipulados, Romero estará fuera de las canchas entre cinco y ocho semanas, perdiéndose el resto de la Premier con el Tottenham, que se encuentran en zona de descenso. No obstant, podrá estar presente en el debut de la selección argentina en el Mundial ante Argelia, pero llegará prácticamente sin rodaje.