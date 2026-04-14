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    Gremios de camioneros advierten al gobierno: “Si no se frenan las nuevas alzas de combustibles, habrá consecuencias”

    Mediante un comunicado conjunto, las organizaciones del transporte de carga fustigaron la falta de respuestas “claras y concretas” a sus planteamientos, tras el histórico incremento en el precio de las bencinas registrado el pasado 26 de marzo.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Foto: Agenciauno

    Las organizaciones gremiales del transporte de carga del país advirtieron este lunes al Gobierno de José Antonio Kast de “consecuencias” si es que el Ejecutivo no adopta las medidas necesarias para frenar nuevas alzas en los combustibles, tras el incremento histórico registrado el pasado 26 de marzo.

    Así lo anunciaron mediante un comunicado, los presidentes de ChileTransporte, Raúl Clavero; de la CNTC, Sergio Pérez; de la CNDC, Juan Araya, y de la Agetich, Juan Monasterio.

    En este sentido, recordaron que “hace tres semanas, el Gobierno anunció y ejecutó una histórica alza de más de un 65% en el precio del diesel, sumando 580 $/lt a nuestra estructura de costos, provocando graves complicaciones en la logística y distribución nacional debido a que significa aumentar en más de un 25 % las tarifas de transporte existentes en la actualidad”.

    Y ante este escenario, lamentaron que “no se observa un decidido y pro activo llamado oficial y público de las autoridades hacia los generadores de carga privados y estatales, para que estos aumentos dramáticos se traspasen a las tarifas de transporte”.

    Así, los transportistas declararon que “de no existir respuestas claras y concretas a nuestros planteamientos, se traspasen los mayores costos y se frenen de inmediato nuevas alzas de los combustibles, habrá consecuencias”.

    Más sobre:Camioneroscombustiblesgremiosalzasgobierno

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