Gremios de camioneros advierten al gobierno: “Si no se frenan las nuevas alzas de combustibles, habrá consecuencias”

Las organizaciones gremiales del transporte de carga del país advirtieron este lunes al Gobierno de José Antonio Kast de “consecuencias” si es que el Ejecutivo no adopta las medidas necesarias para frenar nuevas alzas en los combustibles, tras el incremento histórico registrado el pasado 26 de marzo.

Así lo anunciaron mediante un comunicado, los presidentes de ChileTransporte, Raúl Clavero; de la CNTC, Sergio Pérez; de la CNDC, Juan Araya, y de la Agetich, Juan Monasterio.

En este sentido, recordaron que “hace tres semanas, el Gobierno anunció y ejecutó una histórica alza de más de un 65% en el precio del diesel, sumando 580 $/lt a nuestra estructura de costos, provocando graves complicaciones en la logística y distribución nacional debido a que significa aumentar en más de un 25 % las tarifas de transporte existentes en la actualidad”.

Y ante este escenario, lamentaron que “no se observa un decidido y pro activo llamado oficial y público de las autoridades hacia los generadores de carga privados y estatales, para que estos aumentos dramáticos se traspasen a las tarifas de transporte”.