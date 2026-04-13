SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Tras siete meses: César Pérez deja atrás la rotura de ligamento y vuelve a jugar en Defensa y Justicia

    El volante chileno suma minutos en la derrota de su equipo por 2-1 ante Talleres de Córdoba. No jugaba desde agosto.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Tras siete meses: César Pérez deja atrás la rotura de ligamento y vuelve a jugar en Defensa y Justicia. Foto: @clubdefensayjus

    Tras siete meses fuera de las canchas, César Pérez volvió a sumar minutos oficiales con Defensa y Justicia. El volante dejó atrás la rotura de ligamento que lo mantuvo en recuperación desde septiembre. El mediocampista chileno reapareció este lunes en la derrota por 2-1 frente a Talleres de Córdoba, por el Torneo Apertura de Argentina.

    El mediocampista no jugaba desde el 31 de agosto de 2025. Días después, el 7 de septiembre, sufrió la lesión durante un entrenamiento de la Roja, situación que obligó a ser intervenido y quedar al margen de la competencia durante el resto de la temporada.

    Tras completar las etapas médicas y físicas, el cuerpo técnico liderado por Mariano Soso lo consideró disponible para volver a integrar una convocatoria en el cuadro transandino.

    Pérez ingresó al minuto 64, en reemplazo de Agustín Hausch. Durante el tiempo que permaneció en cancha registró 15 toques de balón. De esas intervenciones, 13 terminaron en entregas correctas, lo que se traduce en un 87% de efectividad en los pases, según los registros del sitio de estadísticas FotMob.

    Su retorno marca el cierre de un periodo de recuperación que se extendió por poco más de siete meses desde la lesión. El mediocampista vuelve a estar disponible para el plantel de Defensa y Justicia en la recta final del semestre, con la posibilidad de recuperar continuidad y también ser una alternatia para Nicolás Córdova en la Selección.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalArgentinaCésar PérezDefensa y JusticiaLa RojaSelección Chilena

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    SAG suspende importaciones de riesgo desde Argentina tras detección de scrapie en ovinos

    El ICE de EE.UU. detiene al exdirector de la inteligencia de Bolsonaro condenado por golpismo

    Carabineros detiene a ciudadano haitiano indagado por el asesinato de adulta mayor en Quinta Normal

    El tenso debate por el financiamiento de TVN en Comisión de Cultura de la Cámara

    Inicia preparación de juicio oral por megaincendio de Valparaíso: tribunal mantuvo la prisión preventiva de cuatro imputados

    Vocera de gobierno y actividad de Kast en La Moneda: “El Presidente financió el almuerzo con recursos propios”

    Lo más leído

    1.
    Su club analiza rescindir el contrato: futbolista argentino retrasa vuelo por decir “bomba” antes del despegue

    Su club analiza rescindir el contrato: futbolista argentino retrasa vuelo por decir “bomba” antes del despegue

    2.
    “Es una situación que no esperábamos enfrentar”: Palestino celebra el fin de la deuda de Atlético Mineiro por Iván Román

    “Es una situación que no esperábamos enfrentar”: Palestino celebra el fin de la deuda de Atlético Mineiro por Iván Román

    3.
    La receta de Iván Zamorano para el fútbol chileno: “Marcelo Salas como presidente de la ANFP sería espectacular; y yo ahí, con él”

    La receta de Iván Zamorano para el fútbol chileno: “Marcelo Salas como presidente de la ANFP sería espectacular; y yo ahí, con él”

    4.
    Cristián Galaz y Piero Maza, en la mira: el telefonazo de Tobar a los árbitros del polémico partido de la U ante Ñublense

    Cristián Galaz y Piero Maza, en la mira: el telefonazo de Tobar a los árbitros del polémico partido de la U ante Ñublense

    5.
    La respuesta de Roberto Tobar a las quejas de la U por el arbitraje contra Ñublense

    La respuesta de Roberto Tobar a las quejas de la U por el arbitraje contra Ñublense

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    SAG suspende importaciones de riesgo desde Argentina tras detección de scrapie en ovinos
    Chile

    SAG suspende importaciones de riesgo desde Argentina tras detección de scrapie en ovinos

    Carabineros detiene a ciudadano haitiano indagado por el asesinato de adulta mayor en Quinta Normal

    El tenso debate por el financiamiento de TVN en Comisión de Cultura de la Cámara

    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores
    Negocios

    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

    Corte Suprema revierte fallo que no extendía el bloqueo a sitios espejo de plataformas de apuestas online

    Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista
    Tendencias

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Cómo es el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU, uno de los principales protagonistas de Fidae 2026

    “No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio

    La insólita expulsión del argentino Lisandro Martínez en la derrota del Manchester United
    El Deportivo

    La insólita expulsión del argentino Lisandro Martínez en la derrota del Manchester United

    Tras siete meses: César Pérez deja atrás la rotura de ligamento y vuelve a jugar en Defensa y Justicia

    ¿Es por Johnny Herrera? Conmebol explica el enigmático saludo al cumpleañero Claudio Bravo

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile
    Cultura y entretención

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile

    Llega a Chile uno de los sucesos de Bolivia y el artista tras Actriz, la canción de Américo que genera conversación

    Sátiros y románticos: Kidd Voodoo anuncia colaboración con Pablo Alborán

    El ICE de EE.UU. detiene al exdirector de la inteligencia de Bolsonaro condenado por golpismo
    Mundo

    El ICE de EE.UU. detiene al exdirector de la inteligencia de Bolsonaro condenado por golpismo

    Detienen a funcionario de ONPE que contrató a empresa que retrasó elecciones en Perú

    Mikael Madsen, académico de la U. de Copenhague: “Cuando Trump amenaza con aniquilar a Irán podemos denunciarlo como un acto de genocidio”

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones