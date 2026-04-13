Tras siete meses: César Pérez deja atrás la rotura de ligamento y vuelve a jugar en Defensa y Justicia

Tras siete meses fuera de las canchas, César Pérez volvió a sumar minutos oficiales con Defensa y Justicia. El volante dejó atrás la rotura de ligamento que lo mantuvo en recuperación desde septiembre. El mediocampista chileno reapareció este lunes en la derrota por 2-1 frente a Talleres de Córdoba, por el Torneo Apertura de Argentina.

El mediocampista no jugaba desde el 31 de agosto de 2025. Días después, el 7 de septiembre, sufrió la lesión durante un entrenamiento de la Roja, situación que obligó a ser intervenido y quedar al margen de la competencia durante el resto de la temporada.

Tras completar las etapas médicas y físicas, el cuerpo técnico liderado por Mariano Soso lo consideró disponible para volver a integrar una convocatoria en el cuadro transandino.

Pérez ingresó al minuto 64, en reemplazo de Agustín Hausch. Durante el tiempo que permaneció en cancha registró 15 toques de balón. De esas intervenciones, 13 terminaron en entregas correctas, lo que se traduce en un 87% de efectividad en los pases, según los registros del sitio de estadísticas FotMob.

Su retorno marca el cierre de un periodo de recuperación que se extendió por poco más de siete meses desde la lesión. El mediocampista vuelve a estar disponible para el plantel de Defensa y Justicia en la recta final del semestre, con la posibilidad de recuperar continuidad y también ser una alternatia para Nicolás Córdova en la Selección.