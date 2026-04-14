Cámara de Diputados aprueba comisión investigadora por hechos de violencia durante el estallido social

La Cámara de Diputados aprobó este lunes la creación de una comisión investigadora por los hechos ocurridos en el contexto del estallido social, iniciados en octubre de 2019 y extendidos, según la propuesta, hasta el 11 de marzo de este año, día del cambio de mando. La instancia fue impulsada por el Partido Nacional Libertario (PNL).

Durante la jornada, 65 diputados respaldaron la iniciativa, mientras que 39 votaron en contra y 17 se abstuvieron.

El fundamento de la bancada del PNL apunta a “reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno, en especial del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Secretaría General de Gobierno, destinados a la contención, prevención y control de actos y hechos de violencia que tuvieron lugar entre el 18 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2026”.

En esa línea, sostienen que los desmanes fueron perpetrados por “personas, grupos armados, barras bravas, agrupaciones sociales, agrupaciones de estudiantes, ONG, activistas, entre otros, en calidad de autores, cómplices o instigadores de tales hechos”.

La bancada del PNL valoró la aprobación de la instancia parlamentaria, que tendrá como objetivo la “búsqueda de verdad y responsabilidades” políticas, institucionales y de eventual financiamiento detrás de los actos de violencia.

El subjefe de bancada, el diputado Hans Marowski, destacó la relevancia de la instauración de la instancia, señalando que “creemos que es el momento de transparentar al país, las instituciones, las organizaciones y los partidos políticos que pueden estar involucrados en la planificación, en el financiamiento y en la violencia en la calle y además investigar la respuesta institucional ante estos hechos”.

“Esto es algo que se debería haber investigado hace mucho tiempo en la Fiscalía de este país y es hora de saber la verdad para terminar con las dudas que aún persisten en la ciudadanía”, añadió.

Por su parte, el diputado del PNL Pier Karlezi sostuvo que “se ha formado una niebla impenetrable sobre los reales hechos en torno al estallido que ocurrió en Chile, su financiamiento, organización, operatividad logística que estuvieron en ojos de todos los chilenos, homenajes institucionales, apoyos transversales de diputados y políticos tanto de izquierda como la mal llamada derecha de la época”.

Asimismo, Karlezi recalcó el objetivo de fondo de la instancia, afirmando que “queremos saber y esto no es un ejercicio de venganza, es un ejercicio de justicia, saber quién financió y cuáles fueron los medios utilizados por estas facciones terroristas que sumieron a Chile en la más profunda insurrección y el más profundo atentado a todas las instituciones democráticas de nuestro país”.

Entre las intenciones de los parlamentarios del PNL que impulsaron la comisión, está recopilar toda la información necesaria, para lo cual citarán a autoridades de la época y así “avanzar en una investigación profunda”.

Tras su aprobación, resta definir qué diputados integrarán la instancia. Una vez constituida -la primera de este tipo en la actual legislatura-, los parlamentarios tendrán un plazo de 60 días para entregar sus conclusiones, lo que, a juicio de la bancada, constituye un paso clave para cerrar un capítulo pendiente en la historia reciente de Chile.