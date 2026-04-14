SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cámara de Diputados aprueba comisión investigadora por hechos de violencia durante el estallido social

    La iniciativa, impulsada por el PNL, fue aprobada con 65 votos a favor, 39 en contra y 17 abstenciones. Se busca determinar las responsabilidades políticas, institucionales y de eventual financiamiento por los hechos que ocurrieron, según dice el enunciado de la votación, "entre el 18 de 2019 y el 11 de marzo de 2026".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Bancada PNL.

    La Cámara de Diputados aprobó este lunes la creación de una comisión investigadora por los hechos ocurridos en el contexto del estallido social, iniciados en octubre de 2019 y extendidos, según la propuesta, hasta el 11 de marzo de este año, día del cambio de mando. La instancia fue impulsada por el Partido Nacional Libertario (PNL).

    Durante la jornada, 65 diputados respaldaron la iniciativa, mientras que 39 votaron en contra y 17 se abstuvieron.

    El fundamento de la bancada del PNL apunta a “reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno, en especial del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Secretaría General de Gobierno, destinados a la contención, prevención y control de actos y hechos de violencia que tuvieron lugar entre el 18 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2026”.

    En esa línea, sostienen que los desmanes fueron perpetrados por “personas, grupos armados, barras bravas, agrupaciones sociales, agrupaciones de estudiantes, ONG, activistas, entre otros, en calidad de autores, cómplices o instigadores de tales hechos”.

    La bancada del PNL valoró la aprobación de la instancia parlamentaria, que tendrá como objetivo la “búsqueda de verdad y responsabilidades” políticas, institucionales y de eventual financiamiento detrás de los actos de violencia.

    El subjefe de bancada, el diputado Hans Marowski, destacó la relevancia de la instauración de la instancia, señalando que “creemos que es el momento de transparentar al país, las instituciones, las organizaciones y los partidos políticos que pueden estar involucrados en la planificación, en el financiamiento y en la violencia en la calle y además investigar la respuesta institucional ante estos hechos”.

    “Esto es algo que se debería haber investigado hace mucho tiempo en la Fiscalía de este país y es hora de saber la verdad para terminar con las dudas que aún persisten en la ciudadanía”, añadió.

    Por su parte, el diputado del PNL Pier Karlezi sostuvo que “se ha formado una niebla impenetrable sobre los reales hechos en torno al estallido que ocurrió en Chile, su financiamiento, organización, operatividad logística que estuvieron en ojos de todos los chilenos, homenajes institucionales, apoyos transversales de diputados y políticos tanto de izquierda como la mal llamada derecha de la época”.

    Asimismo, Karlezi recalcó el objetivo de fondo de la instancia, afirmando que “queremos saber y esto no es un ejercicio de venganza, es un ejercicio de justicia, saber quién financió y cuáles fueron los medios utilizados por estas facciones terroristas que sumieron a Chile en la más profunda insurrección y el más profundo atentado a todas las instituciones democráticas de nuestro país”.

    Entre las intenciones de los parlamentarios del PNL que impulsaron la comisión, está recopilar toda la información necesaria, para lo cual citarán a autoridades de la época y así “avanzar en una investigación profunda”.

    Tras su aprobación, resta definir qué diputados integrarán la instancia. Una vez constituida -la primera de este tipo en la actual legislatura-, los parlamentarios tendrán un plazo de 60 días para entregar sus conclusiones, lo que, a juicio de la bancada, constituye un paso clave para cerrar un capítulo pendiente en la historia reciente de Chile.

    Más sobre:Estallido SocialPartido Nacional LibertarioComisión InvestigadoraHans MarowskiPier Karlezi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    UCSC y colegios: ola de amenazas de tiroteos genera suspensión de clases en recintos educacionales del Biobío

    Donald Trump afirma que Irán quiere ser una potencia nuclear “para poder exterminar al mundo”

    Muere Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, a los 64 años

    Al menos dos muertos en nuevo bombardeo de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico oriental

    SernamEG afirma que aún no hay antecedentes para calificar como femicidio el caso de Camila Ponce y se desatan críticas contra ministra Marín

    Hernán Felipe Errázuriz: “Es una oportunidad de profesionalizar más las embajadas y me da la impresión de que no está ocurriendo”

    Lo más leído

    1.
    Boric, Allende, Vodanovic, Vallejo, Jackson y otros líderes de izquierda se suman a cumbre del progresismo en Barcelona

    Boric, Allende, Vodanovic, Vallejo, Jackson y otros líderes de izquierda se suman a cumbre del progresismo en Barcelona

    2.
    Daniel Merino, ejecutivo de Bizarro, da un paso al costado y deja la Dirección de Programación de La Moneda

    Daniel Merino, ejecutivo de Bizarro, da un paso al costado y deja la Dirección de Programación de La Moneda

    3.
    Diputados PC, FA y PS solicitan al presidente de la Cámara presentar querella en contra de Camila Flores

    Diputados PC, FA y PS solicitan al presidente de la Cámara presentar querella en contra de Camila Flores

    4.
    Jeannette Jara y primer mes del gobierno de Kast: “Me ha sorprendido el nivel de fanatismo ideológico”

    Jeannette Jara y primer mes del gobierno de Kast: “Me ha sorprendido el nivel de fanatismo ideológico”

    5.
    “Hay una minoría que aún no entiende”: Kast llama a todos los sectores políticos a no relativizar actos de violencia

    “Hay una minoría que aún no entiende”: Kast llama a todos los sectores políticos a no relativizar actos de violencia

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    UCSC y colegios: ola de amenazas de tiroteos genera suspensión de clases en recintos educacionales del Biobío
    Chile

    UCSC y colegios: ola de amenazas de tiroteos genera suspensión de clases en recintos educacionales del Biobío

    Cámara de Diputados aprueba comisión investigadora por hechos de violencia durante el estallido social

    SernamEG afirma que aún no hay antecedentes para calificar como femicidio el caso de Camila Ponce y se desatan críticas contra ministra Marín

    La nueva declaración de patrimonio del Presidente José Antonio Kast casi no tiene cambios
    Negocios

    La nueva declaración de patrimonio del Presidente José Antonio Kast casi no tiene cambios

    Rebaja del impuesto a las empresas y reintegración del sistema tributario serían graduales entre 2028 y 2030

    Fondos de pensiones chilenos pierden US$25 mil millones en primer mes de guerra en Medio Oriente, una caída de casi 10%

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista
    Tendencias

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Cómo es el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU, uno de los principales protagonistas de Fidae 2026

    “No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio

    “El de Ñublense juega el balón y el de la U llega de imprevisto”: los audios del VAR del polémico pisotón a Altamirano
    El Deportivo

    “El de Ñublense juega el balón y el de la U llega de imprevisto”: los audios del VAR del polémico pisotón a Altamirano

    La insólita expulsión del argentino Lisandro Martínez en la derrota del Manchester United

    Tras siete meses: César Pérez deja atrás la rotura de ligamento y vuelve a jugar en Defensa y Justicia

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Muere Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, a los 64 años
    Cultura y entretención

    Muere Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, a los 64 años

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile

    Llega a Chile uno de los sucesos de Bolivia y el artista tras Actriz, la canción de Américo que genera conversación

    Donald Trump afirma que Irán quiere ser una potencia nuclear “para poder exterminar al mundo”
    Mundo

    Donald Trump afirma que Irán quiere ser una potencia nuclear “para poder exterminar al mundo”

    Al menos dos muertos en nuevo bombardeo de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico oriental

    Netanyahu apela a la “obligación moral” de Europa de ir a la guerra contra la “barbarie”

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?
    Paula

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot