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    Estudio Ipso señala que 57% de los chilenos muestra interés en vehículos eléctricos

    Sin embargo, el estudio también señala que el consumidor chileno mantiene una fuerte lealtad a las marcas automotrices tradicionales.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:venta de autos eléctricosauto eléctrico más barato

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