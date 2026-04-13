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Estudio Ipso señala que 57% de los chilenos muestra interés en vehículos eléctricos
Sin embargo, el estudio también señala que el consumidor chileno mantiene una fuerte lealtad a las marcas automotrices tradicionales.
Por
Pablo Gándara
13 ABRIL 2026
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