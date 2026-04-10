Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

Xiaomi ya estrenó en Latinoamérica sus dos celulares más recientes de última generación: el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra.

Estos dos smartphones, ya disponibles en Chile, destacan por incorporar funciones con inteligencia artificial (IA), por contar con baterías de larga duración y por incorporar capacidades fotográficas de Leica, la icónica firma alemana especializada en cámaras profesionales.

“La nueva era fotográfica”, es el lema que sintetiza la colaboración entre ambas compañías.

La Tercera probó el Xiaomi 17 en la antesala de su lanzamiento regional, el cual se realizó este jueves 9 de abril en Ciudad de México.

Las fotos con el sello correspondiente incluidas en esta nota fueron capturadas con el dispositivo .

A continuación encontrarás sus principales características técnicas, su precio y la información sobre dónde se puede comprar en Chile.

Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17 Tecnología / La Tercera

Cómo es el Xiaomi 17 y cuáles son sus principales características

Lo primero que llama la atención del Xiaomi 17 es su diseño ergonómico y compacto , el cual entrega comodidad al momento de sostenerlo. Esto se evidencia especialmente, por ejemplo, cuando se hacen actividades como leer desde el celular durante un viaje en el transporte público.

A diferencia del Xiaomi 17 Ultra —que tiene un grosor de 8,29 mm y un peso de 218,4 g, lo que lo convierte en el modelo Ultra más ligero hasta la fecha— , el Xiaomi 17 estándar tiene 8,06 mm de grosor y 191 g de peso .

Asimismo, tiene curvatura reducida en la transición del marco y biseles frontales de tan solo 1,18 mm.

Estas dimensiones contribuyen a que se posicione como una opción predilecta en cuanto a movilidad .

Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17 Tecnología / La Tercera

Al igual que su hermano mayor, cuenta con un conjunto de cámaras Leica que prometen conquistar a los amantes de la fotografía y el video móvil .

Basada en la configuración de lentes ópticas Leica UltraPure, la serie ofrece un rendimiento fiable en diversas condiciones de iluminación.

El Xiaomi 17, en particular, cuenta con el sensor Light Fusion 950 de 1/1,31″, que proporciona un rango dinámico de 13,5 EV. Asimismo, su sistema incluye un teleobjetivo flotante Leica de 60 mm con zoom óptico de 5x y capacidades macro a 10 cm, además de una cámara frontal de 50 MP con autofoco mejorado para capturas profesionales en 4K.

Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17 Tecnología / La Tercera

El smartphone integra la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5, que ofrece un rendimiento excepcional mediante su CPU Qualcomm Oryon de tercera generación y una avanzada NPU Hexagon para tareas de IA y procesamiento de imagen exigente, explican desde la compañía.

Asimismo, el modelo cuenta con una celda de 6330 mAh que admite carga por cable de 100 W e inalámbrica de 50 W .

Sus características facilitan realizar múltiples tareas a la vez, utilizar juegos y generar contenidos en distintos formatos .

Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17 Tecnología / La Tercera

La serie está equipada con paneles OLED personalizados que alcanzan un brillo máximo de 3500 nits, lo que asegura visibilidad en cualquier entorno . De la misma manera, la pantalla incorpora avances que contribuyen a minimizar la fatiga ocular, a optimizar la claridad visual y a reducir aún más el consumo de energía.

El creador de contenidos especializado en tecnología, Isaac Bahamondes, quien acumula más de 76.000 seguidores en su cuenta de Instagram, comenta a La Tercera: “Lo que más me gusta y destaco del Xiaomi 17 es la proactividad que tiene. Es un teléfono chiquitito, pero a la vez poderoso ”.

Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17 Tecnología / La Tercera

“En cuanto a cámaras, con el Xiaomi 17 no vas a tener exactamente la misma experiencia que con el Xiaomi 17 Ultra, pero en verdad es un teléfono que no necesita nada adicional”.

Bahamondes recalca que, dado su tamaño y sus capacidades, se trata de un smartphone altamente práctico , el cual facilita labores como la captura de fotografías y la grabación de videos.

Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17 Tecnología / La Tercera

Al ser consultado sobre a qué perfil de usuario sugeriría este modelo, enfatiza: “ Lo recomiendo a quienes buscan una experiencia positiva en cuanto a fotografía y video, pero que a la vez no buscan un celular muy grande . Es compacto. Y aunque su diseño es un poco menos llamativo que el del Ultra, no pierde ese toque que lo hace ser un celular hermoso”.

El Xiaomi 17 está disponible en negro, verde aventura, rosa alpino y azul hielo.

Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17 Cortesía

Cuál es el precio del Xiaomi 17 en Chile

Tanto el Xiaomi 17 como el Xiaomi 17 Ultra ya se encuentran disponibles en Chile.

El primero está en versiones de 256 GB y 512 GB, con un precio de oferta de $1.099.990 (precio normal $1.199.990) a través de la tienda oficial de la compañía en el país.

El Ultra está en versiones de 512 GB y 1 TB, con un precio de oferta de $1.499.990 (precio normal $1.599.990) a través de la misma plataforma.

Desde Xiaomi anticipan que los usuarios que adquieran estos dispositivos recibirán beneficios exclusivos, como pruebas de 3 meses de Google AI Pro con 2 TB de almacenamiento, YouTube Premium y 4 meses de Spotify Premium.