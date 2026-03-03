Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

El Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra es el nuevo scooter eléctrico de última generación y máximas capacidades que Xiaomi presentó durante el Mobile World Congress (MWC), instancia que se desarrolla en Barcelona entre el 2 y el 5 de marzo.

Este scooter eléctrico cuenta con neumáticos todoterreno de 12″ con suspensión de doble brazo oscilante , mientras que su motor de 1200 W permite una aceleración de 2,4 segundos.

Su autonomía máxima es de 75 kilómetros, con carga rápida de una hora para 30 kilómetros de recorrido .

De la misma manera, cuenta con conexión inteligente multiplataforma para facilitar el seguimiento de la ubicación y con una pantalla colorida de 3″.

Estas son solo algunas de las características que posee el Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, el cual fue visto por La Tercera durante el MWC 2026.

Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra Tendencias LT

Cómo es el Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra

Lo más llamativo del scooter eléctrico, además de su color amarillo intenso, son los neumáticos todoterreno con diámetro exterior de 12″y 3” de ancho.

Desde Xiaomi aseguran que permiten un manejo fluido desde en superficies planas como en otras irregulares y exigentes.

Detallan que el Electric Scooter 6 Ultra puede transitar por baches, adoquines, losas de piedra y asfalto rugoso, manteniendo la seguridad de los usuarios, la facilidad de conducción y el control sobre el vehículo.

Por lo tanto, se presenta como un compañero ideal para quienes no solo quieren transitar por entornos urbanos, sino que también por otros más bien rurales.

La suspensión de doble brazo oscilante cuenta con componentes elastométricos de alta resistencia mejorados, lo que brinda una mayor absorción de impactos para un desplazamiento suave y cómodo, asegura Xiaomi.

Su motor de 1200 W contribuye a que tenga una aceleración rápida, que puede alcanzar los 2,4 segundos en el modo Boost, que promete ser especialmente útil para mantener velocidades más altas en pendientes.

Los frenos de disco delantero y trasero, afirma Xiaomi, hacen que el frenado sea más rápido y estable, mientras que el hecho de que se encuentre a una menor distancia del suelo facilita que pueda evitar obstáculos más altos en situaciones que requieren capacidad todoterreno.

“Las baterías de alta densidad energética brindan una potente aceleración y una gran resistencia, ofreciendo hasta 75 km con una sola carga para que puedas conducir sin preocupaciones por la batería”.

El sistema Xiaomi Electric Scooter Fast Charger 2 permite que la carga llegue al 100% en aproximadamente 3 horas y 20 minutos. Con el cargador estándar tarda alrededor de 10,5 horas.

El peso máximo que puede llevar el scooter es de 140 kilogramos y los tres modos de conducción que ofrece son: 6 km/h, 15 km/h y 25 km/h .

Por su parte, el chasis cuenta con una plataforma ensanchada de 195 mm y un kicktail para mayor comodidad.

Asimismo, el scooter posee anillares ligeramente curvados, acelerador integrado con pulgar y puño giratorio, y un botón de control en cuatro direcciones para garantizar un control óptimo.

Hasta el momento, no se ha revelado cuáles serán los precios específicos del scooter en distintos países del mundo.

Sin embargo, ya se dio a conocer que su valor en Europa será de 799 euros, es decir, más de $800.000 pesos chilenos bajo el cambio actual.

Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra Cortesía

Cuáles son las características técnicas del Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra

A continuación encontrarás las principales características técnicas del Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra :