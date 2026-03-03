“Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

Una de las revelaciones que más ha llamado la atención durante el Mobile World Congress (MWC) que se desarrolla en Barcelona desde el 2 hasta el 5 de marzo, es la presentación del Xiaomi Vision Gran Turismo.

Este prototipo a escala real del deportivo eléctrico fue creado por Xiaomi para la franquicia Gran Turismo y representa la primera vez que una empresa tecnológica es invitada a unirse al proyecto Vision Gran Turismo, según afirman desde la compañía asiática.

“El viaje comenzó el año pasado en las GT World Series de Londres, donde Kazunori Yamauchi, productor de la serie Gran Turismo, invitó personalmente a Xiaomi. Para cualquier diseñador automotriz, la oportunidad de crear un Vision Gran Turismo es la de superar las limitaciones del mundo real e imaginar la experiencia de conducción definitiva desde cero”.

El director de diseño de Xiaomi EV, Tianyuan Li, declaró que “la invitación en sí misma fue un reconocimiento a los logros de Xiaomi” y “permitió a nuestros equipos de Múnich, Pekín y Shanghái colaborar, superar los límites e imaginar cómo podría ser un hipercoche del futuro con un diseño sin límites”.

“Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026 Tendencias LT

Cómo es el deportivo eléctrico Xiaomi Vision Gran Turismo

El Xiaomi Vision Gran Turismo basó su diseño en el concepto “Esculpido por el viento” , el cual nació a raíz de la necesidad de encontrar el equilibro entre priorizar la resistencia aerodinámica extremadamente baja para la velocidad en línea recta o la máxima carga aerodinámica para tomar las curvas.

Desde la firma aseguran que el deportivo fue diseñado para “satisfacer las necesidades aerodinámicas sin accesorios adicionales” .

“ Esta mentalidad de ‘menos es más’ otorga a cada elemento una función secundaria, más allá de la estética . El resultado es un vehículo con una apariencia impecable, como una gota de agua moldeada por la naturaleza”.

La Tercera pudo observar el prototipo durante su presentación en el MWC 2026.

Al mirarlo desde un lado, lo primero que resalta es que la silueta de la cabina tiene la forma de una lágrima .

“Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026 Tendencias LT

De acuerdo a la compañía, “cada superficie se ha optimizado para el flujo de aire, y cada elemento estructural está conformado con una sección transversal aerodinámica”.

“La carrocería está esculpida con recortes y conductos de aire que integran la cabina en forma de lágrima en una arquitectura aerodinámica más amplia, formando canales que guían el aire por todo el vehículo. El aire entra por la parte delantera, fluye a través de estos conductos esculpidos y se expulsa eficientemente por la parte trasera, siguiendo la trayectoria del viento ”.

El vehículo posee llantas Acreetion Rims, las cuales tienen la capacidad de aspirar aire activamente para refrigerar los frenos durante su funcionamiento, explican desde Xiaomi.

“Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026 Cortesía

Sin embargo, dicen, “la verdadera innovación reside en el sistema magnético que se encuentra debajo: cuando el vehículo está en movimiento, el tapacubos permanece perfectamente inmóvil, reduciendo la resistencia aerodinámica causada por la rotación de las superficies de las ruedas y creando un efecto flotante visualmente impactante”.

Mientras algunas partes del automóvil se centran en reducir la resistencia aerodinámica, otras buscan generar carga.

En otras palabras, aseguran, cada una de las partes del auto cumple una función. Nada es meramente estético .

“Mediante pruebas simuladas iterativas, el concepto alcanza un coeficiente de resistencia aerodinámica de tan solo 0,29, una carga aerodinámica de -1,2 y una calificación de eficiencia aerodinámica de 4,1. Estas cifras demuestran que el Xiaomi Vision Gran Turismo no se centra en alcanzar extremos en ninguna métrica, sino en ofrecer la máxima eficiencia mediante una aerodinámica perfectamente equilibrada ”.

Al interior, los asientos del vehículo se alejan de la estética tradicional y presentan, más bien, un diseño futurista que se asemeja a un sofá.

“Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026 Cortesía

“Xiaomi se aleja de la lógica tradicional de los asientos envolventes que se encuentra en la mayoría de los hipercoches. En su lugar, el tablero, los paneles de las puertas y los asientos se integran en un solo bucle cohesivo, una arquitectura continua en forma de anillo que forma una cabina que envuelve al conductor de forma suave pero firme ”.

Los interiores fueron fabricados con tejido natural elaborado con técnicas 3D que, usualmente, se utilizan en la industria de la moda deportiva.

Esto, afirman desde la compañía, “ofrece una experiencia de asiento transpirable y con buen soporte” .

El Xiaomi Vision Gran Turismo cuenta con Xiaomi Pulse, un asistente inteligente integrado en el tablero , el cual tiene la capacidad de analizar el entorno y el estado del conductor.

De la misma manera, posee el sistema Xiaomi HyperVision, que describen como “una interfaz renovada para Xiaomi Hyper OS que se adapta dinámicamente al modo de conducción”.

“Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026 Cortesía

“Ya sea mostrando datos telemétricos mínimos en la pista o una navegación inmersiva en viajes por carretera, siempre muestra lo más importante de la manera más intuitiva. Juntos, transforman la cabina en un espacio vital donde la información fluye como una conversación”.

El volante electrónico del vehículo combina capacidades digitales con controles físicos , para así aumentar el control y facilitar los movimientos para los conductores, según el fabricante.