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    Gendarmería informa nuevo traslado de Mauricio Hernández Norambuena desde la cárcel de Rancagua al Repas

    Desde la institución enfatizaron que la decisión obedece a "medidas de seguridad penitenciaria por tratarse de un interno de alta connotación pública". El "Comandante Ramiro" se encuentra cumpliendo dos penas de 15 años de cárcel por el asesinato del senador Jaime Guzmán y por el secuestro de Cristián Edwards.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Gendarmería informa nuevo traslado de Mauricio Hernández Norambuena desde la cárcel de Rancagua al Repas

    La tarde de este miércoles, Gendarmería informó el traslado de Mauricio Hernández Norambuena desde el Complejo Penitenciario de Rancagua hasta el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas).

    El exfrentista conocido como “comandante Ramiro” se encontraba en el recinto penitenciario ubicado en la región de O’Higgins durante los últimos años, en los cuáles ha tenido una merma en su estado de salud, al punto que ha sido sometido a exámenes oncológicos en la Fundación Arturo López Pérez.

    Desde la institución carcelaria detallaron por medio de un comunicado que la decisión obedece a una “gestión técnica y normativa, que responde a medidas de seguridad penitenciaria por tratarse de un interno de alta connotación pública”.

    En ese sentido, enfatizaron que actualmente en el Repas hay plazas disponibles para recibir a Hernández Norambuena.

    De manera continua la institución toma estas medidas que responden a la seguridad institucional, además de abordar condiciones de habitabilidad y exigencias operativas específicas de cada recinto, asegurando la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”, añadieron al respecto.

    El exmiembro de Frente Patriótico Manuel Rodríguez cumple en Chile dos penas de 15 años de cárcel por el asesinato del senador Jaime Guzmán y por el secuestro de Cristián Edwards, ambos hechos ocurridos en 1991.

    Tras haberse fugado de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996, fue finalmente extraditado a Chile desde Brasil en 2019, lugar donde cumplía una condena de 30 años de cárcel por el secuestro de Washington Oliveto en 2002.

    Más sobre:Mauricio Hernández NorambuenaREPASComandante RamiroFrente Patriótico Manuel RodríguezCárcel de Rancagua

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