Confirman primer caso de gripe aviar en Arica: Senapred declara alerta temprana preventiva en la región

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para la Región de Arica y Parinacota, luego que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmara el primer caso de influenza aviar en la zona.

Según informó el organismo, se detectó un caso de influenza aviar de “alta patogenicidad” (H5N1) en aves silvestres, “lo cual prevé un peligro zoosanitario para el resto de la región”.

Sobre la especie, el SAG detalló que se identificó la enfermedad en un ave silvestre acuática y marina conocida como piquero, que fue encontrada en el sector de Playa Las Machas en las cercanías del humedal Río Lluta, en la comuna de Arica.

Con la alerta declarada se establece un estado de reforzamiento de vigilancia la zona, mediante “el monitoreo preciso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”, señalaron.

Con este hallazgo ya son 11 regiones del país donde se han detectado casos de influencia aviar.