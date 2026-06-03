Los primeros lineamientos de la comisión de Educación del Senado por proyecto que prohíbe redes sociales a menores de edad

Esta jornada, la comisión de Educación de la Cámara Alta dio inicio a la discusión en general y en particular del proyecto de ley que restringe el uso de redes sociales por parte de los menores de edad.

La moción parlamentaria, que se encuentra en primer trámite constitucional y fue discutida a partir de las 12 horas de hoy miércoles, fue presentada por los senadores UDI Gustavo Sanhueza, Javier Macaya, Iván Moreira, Enrique Van Rysselberghe, y Cristian Vial (Indep.), y abarca no solo medidas para los menores, sino también multas a las plataformas que no cuenten con un sistema de verificación de edad adecuado para controlar el adecuado registro de usuarios.

A la sesión, también asistió la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien manifestó que la iniciativa parlamentaria, " es un avance en la dirección correcta" y que responde “a una necesidad que es ampliamente reconocida”.

En este sentido, indicó que en la discusión legislativa sería necesario precisar ciertos elementos para que así el proyecto pueda ser aplicable de manera efectiva al momento de la implementación de una normativa.

En este sentido, la ministra en primer lugar sugirió definir o designar un órgano fiscalizador que sea el responsable de la fiscalización y de las sanciones que crea esta propuesta. Junto con esto, indicó, también se deberían “definir criterios mínimos para los sistemas de verificación de identidad" que no puedan ser engañados y que además sea un estándar que todas las plataformas deban cumplir por igual.

Junto con esto, también indicó que es necesario avanzar en regular la forma en que se presente la verificación de la autorización de los padres o de los representantes legales, considerando que el proyecto permite que los menores entre 14 y 16 años puedan acceder a redes sociales con un permiso especial.

“Y por último, tener bien a la vista cómo la regulación se coordinaría o sería coherente con regulaciones ya existentes en materia de protección de datos y en lo que tiene que ver on la ley de garantías de la niñez para evitar que se superpongan o que se contradigan”.

En la discusión, el senador Vlado Mirosevic (PL) advirtió de los peligros que enfrentan los menores en redes sociales, e incluso por retos virales que han llegado al país en donde se ha visto comprometida la salud de los jóvenes, “por lo tanto parece bastante evidente que hay que legislar sobre esto”, manifestó.

Asimismo, advirtió que en este caso, está por la prohibición, y no la regulación de estas plataformas.

“Yo en general en temas de adultos siempre he sido más bien partidario de la regulación (...) pero claramente aquí estamos hablando de menores de edad, personas que todavía no han logrado tener su corteza frontal desarrollada, por lo tanto ese es el gran punto, no un debate sobre la libertad o no (...) en este caso un debate respecto de la protección de la infancia y la adolescencia”.

La neurociencia en esto, advirtió, ”ya ha avanzado suficiente y ya nos demuestra cómo ciertas funcionalidades, por ejemplo el scroll infinito, genera adicción en menores y eso hay que revisarlo".

Por su parte, la senadora Yasna Provoste (DC) sugirió fusionar este proyecto con otros que también han sido presentados y que buscan el mismo objetivo.

“Personalmente nosotros con un grupo de senadores hemos planteado una iniciativa similar”, indicó. “Este es un proyecto de artículo único, el nuestro es un proyecto un poco más amplio, que también coloca la responsabilidad en aquellos intermediarios de estas plataformas, y establece exigencias y también responsabilidades respecto de lo que significa el acceso también de nuestros jóvenes".

Que dice el proyecto de ley que restringe el uso de redes sociales en menores de edad

El proyecto considera la prohibición a las personas menores de catorce años del ingreso, registro y uso de redes sociales.

En el caso de los mayores de 14 y menores de 16, se indica, podrán acceder a las plataformas si cuentan con la debida autorización de sus padres, o del tutor o curador si correspondiere.

Asimismo, las plataformas de redes sociales “deberán disponer de un sistema de verificación de identidad para controlar la edad de registro de los usuarios y la autorización señalada”.