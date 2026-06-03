Senado inicia discusión de proyecto que busca prohibir las redes sociales a menores de edad

Esta jornada, la comisión de Educación de la Cámara Alta iniciará la discusión en general y en particular del proyecto de ley que restringe el uso de redes sociales por parte de los menores de edad.

La moción parlamentaria, que se encuentra en primer trámite constitucional y será discutida a partir de las 12 horas de hoy miércoles, fue presentada por los senadores UDI Gustavo Sanhueza, Javier Macaya, Iván Moreira, Enrique Van Rysselberghe, y Cristian Vial (Indep.), y abarca no solo medidas para los menores, sino también multas a las plataformas que no cuenten con un sistema de verificación de edad adecuado para controlar el adecuado registro de usuarios.

Según estipula el proyecto, esta restricción es una medida que ha ido tomando fuerza en varios países, considerando distintos factores que ponen en riesgo la seguridad y la salud del niño, niña o adolescente, tales como “el ciberacoso, los depredadores sexuales, la exposición a material explícito y a otros contenidos que pueden causar un impacto negativo en la salud mental del menor”.

En este sentido, se indica en la iniciativa, el proyecto considera la prohibición a las personas menores de catorce años del ingreso, registro y uso de redes sociales.

En el caso de los mayores de 14 y menores de 16, se indica, podrán acceder a las plataformas si cuentan con la debida autorización de sus padres, o del tutor o curador si correspondiere.

Asimismo, se indica, las plataformas de redes sociales “deberán disponer de un sistema de verificación de identidad para controlar la edad de registro de los usuarios y la autorización señalada”.

Las cuentas de los usuarios que no cumplan con la edad mínima y con los demás requisitos exigidos en la nueva normativa, se indica, deberán ser eliminadas por las plataformas. Esta eliminación, podrá solicitarse por cualquier persona que advierta la situación antedicha.