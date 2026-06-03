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    Oposición aprovecha comparecencia de Arrau en el Senado para insistir en emplazamiento al Ejecutivo por secreto bancario

    El tema se repitió en los planteamientos que hicieron legisladores opositores en la antesala de la definición sobre el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica. El ministro recalcó que "hay que garantizar el derecho a la intimidad de las personas".

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Tras dar cuenta de su Plan Operativo de Seguridad Pública ante la sala del Senado, el martes, el ministro Martín Arrau llegó al Congreso 24 horas después para escuchar preguntas de los integrantes de la Cámara Alta a propósito de la labor de su cartera.

    La instancia fue aprovechada por la oposición para emplazar al Ejecutivo a apoyar el levantamiento del secreto bancario en el marco del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y que establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado.

    El proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, considera un artículo que autoriza a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a levantar el secreto bancario bajo circunstancias específicas.

    Esto, tras la detención de José Carlos Pérez Asencio, un ejecutivo bancario de origen venezolano que movió hacia el extranjero $78 mil millones derivados de actividades ilícitas del Tren de Aragua en Chile.

    “Desde el sentido común pareciera que sería más sencillo investigar estos delitos si la Fiscalía pudiera, sin autorización judicial, revisar las cuentas de cualquier persona”, afirmó el fiscal nacional, Ángel Valencia, en radio ADN, manifestando su apoyo a una norma que flexibilice el acceso a información bancaria de imputados.

    Qué dijo el ministro

    Arrau abordó el trabajo que debe realizarse, a su juicio, ante el uso que hace el crimen organizado del sistema financiero.

    “Siempre se ha dicho que para seguir estos delitos hay que seguir el dinero, hoy día es seguir los datos, porque también ha entrado fuertemente el uso de criptomonedas, ya no todo es el secreto bancario. Se mueven de manera muy ágil, saltan de un país a otro de manera muy dinámica, por lo tanto, yo les diría que ya estamos llegando tarde y por lo tanto tenemos que avanzar en algunos proyectos de ley que hay, y estamos estructurando nuevas iniciativas”, señaló.

    La autoridad dijo que “con buena integración de datos”, se puede prevenir el lavado de activos.

    “Hay que avanzar en el nombre del compliance de las personas que tienen acceso efectivamente en el sistema bancario, que parece que hoy día estamos un poco cortos en eso, pero efectivamente también hay que garantizar el derecho a la intimidad de las personas, y por tanto hoy día lo que declaran todas las personas en esta materia, y si tienen a bien, podemos elaborar un informe al respecto", apuntó.

    El ministro destacó que “cuando se solicita el alzamiento del secreto bancario, por lo general se aprueba y la Fiscalía tiene acceso a las cuentas de las personas que están siendo investigadas”.

    Los emplazamientos

    Antes de la sesión, la jefa del Comité Unido de oposición, Yasna Provoste junto la subjefa Claudia Pascual y los senadores Iván Flores, Karol Cariola, Beatriz Sánchez, Daniel Núñez, Diego Ibáñez, Francisco Huenchumilla, Esteban Velásquez, Alejandra Sepúlveda, Fabiola Campillai, manifestaron que si votan a favor del fin del secreto bancario, en el oficialismo tienen la oportunidad de ayudar en forma real a enfrentar el crimen organizado.

    En ese plano, la jefa de comité, Yasna Provoste y la subjefa Claudia Pascual puntualizaron que “la señales en política son muy importantes”.

    “Queda absolutamente claro de la operación que ha hecho el Ministerio Público que se conoció el día de ayer, donde lo más complejo tiene que ver con el lavado de activos y por lo tanto, el levantamiento del secreto bancario es fundamental. Y lo dijo hoy día el propio fiscal nacional”, comentó la senadora Pascual.

    En la sesión, en tanto, el senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, llamó al Ejecutivo a aclarar si van a perseguir con decisión "las platas del narco, del crimen organizado que están hoy día en el sistema financiero y detectar esos infiltrados que están ahí aprovechándose para permitir que se siga delinquiendo o se van a inhibir o van a seguir buscando excusas".

    “Creemos que en eso hoy día es importante escuchar al ministro y tener un pensamiento claro y concreto”, señaló.

    Beatriz Sánchez, senadora del Frente Amplio, planteó que "perseguir el dinero es parte fundamental de perseguir al crimen organizado".

    Fueron 22 los senadores que tuvieron la palabra en el marco de esta sesión especial. Ante la solicitud de acuerdo para extender la instancia, el senador del Partido Republicano Ignacio Urrutia, tal como ocurrió el martes, se opuso y negó la unanimidad requerida para prorrogar la sesión.

    Más sobre:SeguridadSenadoMartín ArrauTren de Aragua

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