SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Los nuevos smartphones de la compañía china cuentan con capacidades de Leica y ya pueden adquirirse en Chile. Prometen conquistar, especialmente, a los amantes de la fotografía y el video móvil.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Este jueves 9 de abril, Xiaomi presentó para Latinoamérica su nueva serie de celulares de última generación: los nuevos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra.

    En un evento celebrado en la azotea del hotel Camino Real Polanco en Ciudad de México, la firma china detalló las especificaciones y los precios con los que llegarán a la región, incluido Chile.

    Junto con ello, anunció la llegada de una serie de nuevos productos, los cuales incluyen el scooter eléctrico todoterreno Xiaomi 6 Ultra, el reloj inteligente Xiaomi Watch 5 y la fuente de energía Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000, por solo mencionar algunos.

    La Tercera fue parte de la instancia realizada en México. Previamente, también probamos los celulares Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra durante su presentación en el Mobile World Congress (MWC), celebrado en Barcelona, España, a principios de este año.

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra Cortesía

    Cómo son el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra

    El lema de lanzamiento de la serie Xiaomi 17 es “la nueva era fotográfica”. Esto se debe, precisamente, a que las cámaras de ambos smartphones son el eje principal.

    Los dos nuevos flagships de la compañía asiática son resultado de su colaboración con Leica, la icónica firma alemana especializada en cámaras profesionales.

    El Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra prometen establecer un nuevo referente en fotografía y video móvil, a través de la combinación entre rendimiento de imagen del más alto nivel y diseños estilizados, resistentes y ergonómicamente refinados.

    Los dispositivos destacan por ofrecer un diseño minimalista, que prioriza la elegancia y utiliza líneas limpias y bordes suaves.

    Desde la compañía explican que la estructura Xiaomi Guardian asegura una gran durabilidad en los modelos, mediante el uso de marcos de aluminio, cristal Xiaomi Shield Glass y certificación IP68 para protección total contra el polvo y la humedad.

    El Xiaomi 17 Ultra es presentado como el modelo Ultra más delgado y ligero hasta la fecha, con un grosor de solo 8,29 mm y un peso de 218,4 g. Cuenta con un cuerpo totalmente plano, biseles ultradelgados y una carcasa de cámara rediseñada y menos intrusiva. Está disponible en colores blanco, negro y verde Starlit.

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra Cortesía

    El Xiaomi 17, por su parte, ofrece una experiencia tecnológica compacta de 8,06 mm de grosor y 191 g de peso. Destaca por su curvatura reducida en la transición del marco y biseles frontales de solo 1,18 mm. Está disponible en negro, verde aventura, rosa alpino y azul hielo.

    Los dos dispositivos prometen un rendimiento fiable en diversas condiciones de iluminación.

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra Cortesía

    El Xiaomi 17 Ultra cuenta con el sensor principal Light Fusion 1050L de 1″, que utiliza tecnología de condensadores LOFIC para un rendimiento HDR de última generación. Este sistema se complementa con una cámara Leica de 200 MP que ofrece un zoom óptico mecánico de 75-100 mm, capaz de extenderse hasta los 400 mm con alta calidad óptica.

    Para la videografía, admite grabación en Dolby Vision o ACES Log hasta 4K a 120 fps.

    El Xiaomi 17 estándar posee el sensor Light Fusion 950 de 1/1,31″, que proporciona un rango dinámico de 13,5 EV. Su sistema incluye un teleobjetivo flotante Leica de 60 mm con zoom óptico de 5x y capacidades macro a 10 cm, además de una cámara frontal de 50 MP con autofoco mejorado para capturas profesionales en 4K.

    La experiencia fotográfica del modelo Ultra puede potenciarse con dos kits adicionales: el Xiaomi 17 Ultra Photography Kit, con obturador de dos etapas y diseño ligero, y la versión Pro, que añade una empuñadura de cuero antideslizante y una batería integrada de 2000 mAh.

    Los smartphones integran la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite Gen 5, que ofrece un rendimiento excepcional mediante su CPU Qualcomm Oryon de tercera generación y una avanzada NPU Hexagon para tareas de inteligencia artificial y procesamiento de imagen exigente.

    El Xiaomi 17 Ultra posee una batería de 6000 mAh con carga por cable de 90 W e inalámbrica de 50 W, mientras que el Xiaomi 17 integra una celda de 6330 mAh que admite carga por cable de 100 W e inalámbrica de 50 W.

    Las características de ambos dispositivos facilitan realizar múltiples tareas a la vez, utilizar juegos y generar contenidos en distintos formatos.

    De la misma manera, la serie Xiaomi 17 está equipada con paneles OLED personalizados que alcanzan un brillo máximo de 3500 nits, lo que promete tener visibilidad en cualquier entorno.

    El Xiaomi 17 Ultra, en particular, además estrena la tecnología Xiaomi HyperRGB, que rediseña los subpíxeles OLED para optimizar la claridad visual y reducir aún más el consumo de energía.

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra Cortesía

    Cuánto valen el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra en Chile

    La nueva generación de smartphones de Xiaomi ya se encuentra disponible en Chile.

    El Xiaomi 17 está en versiones de 256 GB y 512 GB, con un precio de oferta de $1.099.990 (precio normal $1.199.990) a través de la tienda oficial de la compañía en el país.

    El Xiaomi 17 Ultra está en versiones de 512 GB y 1 TB, con un precio de oferta de $1.499.990 (precio normal $1.599.990) a través de la misma plataforma.

    Desde la firma asiática aseguran que los usuarios que adquieran estos dispositivos recibirán beneficios exclusivos, como pruebas de 3 meses de Google AI Pro con 2 TB de almacenamiento, YouTube Premium y 4 meses de Spotify Premium.

    Lee también:

    Más sobre:CelularesXiaomiXiaomi 17Xiaomi 17 UltraSmartphoneCelularSmartphonesLeicaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El pingüino emperador y la foca peletera antártica están en peligro de extinción, reveló un reciente estudio

    Confirman lluvia para hoy en distintos sectores de la Región Metropolitana y zona central: dónde habrá precipitaciones

    Cuando Paul McCartney convenció a Rush que debían volver

    Zelenski afirma que militares de Ucrania derribaron drones iraníes en Medio Oriente

    Unicef denuncia que cerca de 600 niños han muerto o resultado heridos por la ofensiva de Israel contra Líbano

    Díaz-Canel descarta renunciar a la presidencia y recuerda que a los dirigentes de Cuba “no los elige” EE.UU.

    Lo más leído

    1.
    Por qué los chips para IA fabricados en EE.UU. deben viajar a Taiwán

    Por qué los chips para IA fabricados en EE.UU. deben viajar a Taiwán

    2.
    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta

    3.
    Xiaomi presenta la nueva serie Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra: minuto a minuto

    Xiaomi presenta la nueva serie Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra: minuto a minuto

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Cuándo juega Chile vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    “Hay motivación política”: De Grange niega reducción de buses del sistema RED y acusa campaña de desinformación
    Chile

    “Hay motivación política”: De Grange niega reducción de buses del sistema RED y acusa campaña de desinformación

    Estuvo 8 días en el cargo: renuncia seremi del Trabajo de Arica y Parinacota por no cumplir requisito de experiencia laboral

    Paso Los Libertadores cerrará durante este viernes por condiciones climáticas inestables en la alta montaña

    Riesgo país de Chile vuelve a su menor nivel desde principios de marzo por tregua entre EE.UU. e Irán
    Negocios

    Riesgo país de Chile vuelve a su menor nivel desde principios de marzo por tregua entre EE.UU. e Irán

    Chile registra la sexta mayor alza de la bencina entre países OCDE desde el estallido de la guerra y la tercera en el diésel

    CUT pide al gobierno iniciar negociaciones por salario mínimo y advierte que no aceptará un alza que solo considere IPC

    El pingüino emperador y la foca peletera antártica están en peligro de extinción, reveló un reciente estudio
    Tendencias

    El pingüino emperador y la foca peletera antártica están en peligro de extinción, reveló un reciente estudio

    Confirman lluvia para hoy en distintos sectores de la Región Metropolitana y zona central: dónde habrá precipitaciones

    Qué sentencia tuvo la “reina de la Ketamina”, la mujer que le suministró drogas a Matthew Perry, actor de Friends

    Ariel Leporati mantiene la mesura tras la victoria de la Roja Sub 17 ante Paraguay: “El grupo sigue abierto”
    El Deportivo

    Ariel Leporati mantiene la mesura tras la victoria de la Roja Sub 17 ante Paraguay: “El grupo sigue abierto”

    La Roja Sub 17 supera al local Paraguay y se jugará la clasificación al Mundial ante Ecuador

    La respuesta de Universidad de Concepción tras la denuncia contra su técnico por parte del Colegio de Entrenadores

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra
    Tecnología

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Xiaomi presenta la nueva serie Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra: minuto a minuto

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta

    Cuando Paul McCartney convenció a Rush que debían volver
    Cultura y entretención

    Cuando Paul McCartney convenció a Rush que debían volver

    Amarga Navidad: la nueva cinta de Pedro Almodóvar confirma estreno en Chile

    Francisca Valenzuela explora la oscuridad después de dar a luz en su nuevo single

    Zelenski afirma que militares de Ucrania derribaron drones iraníes en Medio Oriente
    Mundo

    Zelenski afirma que militares de Ucrania derribaron drones iraníes en Medio Oriente

    Unicef denuncia que cerca de 600 niños han muerto o resultado heridos por la ofensiva de Israel contra Líbano

    Díaz-Canel descarta renunciar a la presidencia y recuerda que a los dirigentes de Cuba “no los elige” EE.UU.

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis
    Paula

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando