“La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

Este jueves 9 de abril, Xiaomi presentó para Latinoamérica su nueva serie de celulares de última generación: los nuevos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra.

En un evento celebrado en la azotea del hotel Camino Real Polanco en Ciudad de México, la firma china detalló las especificaciones y los precios con los que llegarán a la región, incluido Chile .

Junto con ello, anunció la llegada de una serie de nuevos productos, los cuales incluyen el scooter eléctrico todoterreno Xiaomi 6 Ultra, el reloj inteligente Xiaomi Watch 5 y la fuente de energía Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000, por solo mencionar algunos.

La Tercera fue parte de la instancia realizada en México. Previamente, también probamos los celulares Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra durante su presentación en el Mobile World Congress (MWC), celebrado en Barcelona, España, a principios de este año.

“La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra Cortesía

Cómo son el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra

El lema de lanzamiento de la serie Xiaomi 17 es “la nueva era fotográfica”. Esto se debe, precisamente, a que las cámaras de ambos smartphones son el eje principal .

Los dos nuevos flagships de la compañía asiática son resultado de su colaboración con Leica , la icónica firma alemana especializada en cámaras profesionales.

El Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra prometen establecer un nuevo referente en fotografía y video móvil , a través de la combinación entre rendimiento de imagen del más alto nivel y diseños estilizados, resistentes y ergonómicamente refinados.

Los dispositivos destacan por ofrecer un diseño minimalista, que prioriza la elegancia y utiliza líneas limpias y bordes suaves.

Desde la compañía explican que la estructura Xiaomi Guardian asegura una gran durabilidad en los modelos, mediante el uso de marcos de aluminio, cristal Xiaomi Shield Glass y certificación IP68 para protección total contra el polvo y la humedad.

El Xiaomi 17 Ultra es presentado como el modelo Ultra más delgado y ligero hasta la fecha, con un grosor de solo 8,29 mm y un peso de 218,4 g. Cuenta con un cuerpo totalmente plano, biseles ultradelgados y una carcasa de cámara rediseñada y menos intrusiva. Está disponible en colores blanco, negro y verde Starlit.

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El Xiaomi 17, por su parte, ofrece una experiencia tecnológica compacta de 8,06 mm de grosor y 191 g de peso. Destaca por su curvatura reducida en la transición del marco y biseles frontales de solo 1,18 mm. Está disponible en negro, verde aventura, rosa alpino y azul hielo.

Los dos dispositivos prometen un rendimiento fiable en diversas condiciones de iluminación.

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El Xiaomi 17 Ultra cuenta con el sensor principal Light Fusion 1050L de 1″, que utiliza tecnología de condensadores LOFIC para un rendimiento HDR de última generación. Este sistema se complementa con una cámara Leica de 200 MP que ofrece un zoom óptico mecánico de 75-100 mm, capaz de extenderse hasta los 400 mm con alta calidad óptica.

Para la videografía, admite grabación en Dolby Vision o ACES Log hasta 4K a 120 fps.

El Xiaomi 17 estándar posee el sensor Light Fusion 950 de 1/1,31″, que proporciona un rango dinámico de 13,5 EV. Su sistema incluye un teleobjetivo flotante Leica de 60 mm con zoom óptico de 5x y capacidades macro a 10 cm, además de una cámara frontal de 50 MP con autofoco mejorado para capturas profesionales en 4K.

La experiencia fotográfica del modelo Ultra puede potenciarse con dos kits adicionales: el Xiaomi 17 Ultra Photography Kit, con obturador de dos etapas y diseño ligero, y la versión Pro, que añade una empuñadura de cuero antideslizante y una batería integrada de 2000 mAh.

Los smartphones integran la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite Gen 5, que ofrece un rendimiento excepcional mediante su CPU Qualcomm Oryon de tercera generación y una avanzada NPU Hexagon para tareas de inteligencia artificial y procesamiento de imagen exigente.

El Xiaomi 17 Ultra posee una batería de 6000 mAh con carga por cable de 90 W e inalámbrica de 50 W, mientras que el Xiaomi 17 integra una celda de 6330 mAh que admite carga por cable de 100 W e inalámbrica de 50 W.

Las características de ambos dispositivos facilitan realizar múltiples tareas a la vez, utilizar juegos y generar contenidos en distintos formatos .

De la misma manera, la serie Xiaomi 17 está equipada con paneles OLED personalizados que alcanzan un brillo máximo de 3500 nits, lo que promete tener visibilidad en cualquier entorno.

El Xiaomi 17 Ultra, en particular, además estrena la tecnología Xiaomi HyperRGB, que rediseña los subpíxeles OLED para optimizar la claridad visual y reducir aún más el consumo de energía.

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Cuánto valen el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra en Chile

La nueva generación de smartphones de Xiaomi ya se encuentra disponible en Chile.

El Xiaomi 17 está en versiones de 256 GB y 512 GB, con un precio de oferta de $1.099.990 (precio normal $1.199.990) a través de la tienda oficial de la compañía en el país.

El Xiaomi 17 Ultra está en versiones de 512 GB y 1 TB, con un precio de oferta de $1.499.990 (precio normal $1.599.990) a través de la misma plataforma.

Desde la firma asiática aseguran que los usuarios que adquieran estos dispositivos recibirán beneficios exclusivos, como pruebas de 3 meses de Google AI Pro con 2 TB de almacenamiento, YouTube Premium y 4 meses de Spotify Premium.