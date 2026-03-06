Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

Durante el Mobile World Congress (MWC) que se desarrolló en Barcelona entre el 2 y el 5 de marzo, Xiaomi presentó una serie de nuevos productos de última generación, los cuales incluyen desde teléfonos inteligentes con capacidades fotográficas de Leica hasta un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 kilómetros de autonomía.

En un evento previo a la cita, la compañía también estrenó dispositivos como un reloj inteligente con hasta 6 días de duración de batería en Modo inteligente y tablets que prometen potenciar la productividad.

La Tercera participó tanto en el MWC como en la instancia previa organizada por Xiaomi.

A continuación encontrarás algunos de los elementos más llamativos que la firma asiática presentó esta semana.

1. Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

Estos dos smartphones de última generación destacan por incorporar funciones de inteligencia artificial (IA), por contar con baterías de larga duración y por tener capacidades fotográficas impulsadas por Leica , la icónica firma alemana especializada en cámaras profesionales.

Aunque ambos equipos reúnen múltiples facilidades para tener una experiencia completa a lo largo de la rutina —ya sea para trabajo, estudios o entretenimiento— , lo que más resalta son sus capacidades fotográficas y de video .

En la parte trasera, el Xiaomi 17 posee una cámara principal de 23 mm, una ultra angular de 17 mm y una teleobjetivo flotante de 60 mm.

El Xiaomi 17 Ultra posee una principal de 23 mm, una ultra gran angular de 14 mm y una teleobjetivo de 75 - 100 mm.

Los dos equipos permiten capturar momentos con alto nivel de detalle, capacidad de zoom, fluidez y resolución. Sin embargo, este último se presenta como la opción ideal para quienes desean tener ventajas aún más avanzadas.

Hasta el momento, no se tiene claridad sobre cuáles serán sus respectivos precios en distintas partes del mundo. No obstante, ya se dieron a conocer los valores que tendrán en Europa.

El Xiaomi 17 partirá en alrededor de 999 euros, mientras que el Xiaomi 17 Ultra costará desde aproximadamente 1.499 euros.

Tales cifras, en pesos chilenos, se traducen respectivamente en cerca de $1.000.000 y $1.500.000.

2. Leica Leitzphone powered by Xiaomi

El Leica Leitzphone powered by Xiaomi es un smartphone diseñado por Leica y materializado por Xiaomi.

Posee un anillo de cámara giratorio que entrega la sensación de una cámara especializada profesional y brinda mayor control para factores como la distancia focal y el enfoque .

De la misma manera, cuenta con una interfaz diseñada especialmente por Leica, así como con sus propios widgets, fondos de pantalla y tipografías .

Lo anterior contribuye a que se sienta como un modelo único en su tipo, que rescata la estética de la compañía alemana fundada hace más de 100 años.

La cámara triple del Leitzphone está conformada por: una Leica 1-inch Ultra Dynamic Camera impulsada por la tecnología LOFIC HDR, una Leica 200MP 75 – 100 mm Telephoto y una Leica 14 mm Ultra-wide Camera.

El equipo permite seleccionar entre 13 estilos para crear imágenes con una estética Leica clásica. Y cuenta con una variedad de marcos exclusivos que permiten añadir un toque personal adicional a las fotos.

El Leitzphone se presenta como una propuesta que promete conquistar a los amantes más exigentes de la fotografía .

Por ahora no se tiene claridad sobre cuál será su precio en distintas partes del mundo, pero su valor en Europa será de 1.999 euros, es decir, más de $2.000.000 de pesos chilenos bajo el cambio actual.

3. Xiaomi Pad 8 Series

La serie Xiaomi Pad 8 se presenta como una herramienta de “productividad poderosa”, la cual reúne capacidades de PC en el formato de una tableta móvil , con pantalla de 3,2K y 144 Hz para una nitidez cristalina.

Su cuerpo es ligero y resistente, con solo 5,75 mm de grosor y un peso de 485 gramos, lo que facilita sostenerlo durante períodos extensos y transportarlo a cualquier lugar.

Entre sus aspectos más llamativos se encuentran su batería mejorada de 9200 mAh y su carga turbo de 45 W.

Con los Xiaomi Pad 8, los usuarios pueden alcanzar hasta 17,78 horas de transmisión de video continua y hasta 13,25 horas de reuniones en línea continuas .

Aunque no se tiene claridad sobre cuál será su precio en distinta partes del mundo, la compañía ya reveló que su valor en Europa partirá en los 449 euros, lo que equivale a más de $470.000 pesos chilenos.

4. Xiaomi Watch 5

El nuevo reloj inteligente de la firma integra Google Gemini, tiene hasta 6 días de duración de batería en Modo inteligente y cuenta con controles de alta precisión por gestos .

Posee una pantalla AMOLED de 1.54″ con cristal de zafiro, un diseño clásico, y su chasis es fabricado con acero inoxidable mediante forjado monolítico y un refinado procesamiento CNC.

Desde Xiaomi aseguran que, en Modo de ahorro de batería, la duración puede extenderse hasta a 18 días .

El dispositivo también permite revisar aspectos relacionados a la salud de los usuarios.

“Sobre la base de una tecnología de monitoreo de alta precisión con 4 LEDs + 4 PDs, Xiaomi Watch 5 realiza evaluaciones de salud y supervisa continuamente los riesgos de salud con un solo toque . Consulta informes de salud detallados y consigue información clara y fácil de entender directamente en la app”, afirma Xiaomi.

De momento no se tiene claridad sobre cuál será su valor en distintos países, pero ya se sabe que, en Europa, su precio será de 299 euros.

5. Redmi Buds 8 Pro

Estos audífonos inalámbricos cuentan con un sistema coaxial de triple controlador, el cual promete una calidad de sonido excepcional, con alta atención al detalle y una respuesta más sensible .

“Es compatible con la transmisión LDAC de alta resolución, brindándote una calidad de sonido más clara y sin distorsiones. Con la certificación de Audio inalámbrico de alta resolución, puedes disfrutar cada nota con una nueva sensación de nitidez”, dice la compañía.

Los Redmi Buds 8 Pro tienen una profundidad de cancelación de ruido activa de hasta 55 dB y hasta 5kHZ de ancho de banda en el rango audible, lo que reduce el ruido ambiental no deseado.

Junto con ello, tienen la capacidad de cancelación de ruido en tiempo real . Esto se traduce en que detectan el ruido ambiental y ajustan la cancelación de ruido según el entorno y la forma en que se llevan los audífonos.

Aún no se tiene claridad sobre cuál será su valor en distintas partes del mundo. Sin embargo, en Europa, su precio será de 69,99 euros.

6. Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra

El nuevo scooter eléctrico de última generación con capacidades más avanzadas de Xiaomi cuenta con neumáticos todoterreno de 12″ con suspensión de doble brazo oscilante, mientras que su motor de 1200 W permite una aceleración de 2,4 segundos .

Su autonomía máxima es de 75 kilómetros , con carga rápida de una hora para 30 kilómetros de recorrido.

El Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra también posee conexión inteligente multiplataforma para facilitar el seguimiento de la ubicación y una pantalla colorida de 3″.

Puede transitar por baches, adoquines, losas de piedra y asfalto rugoso, manteniendo la seguridad de los usuarios, la facilidad de conducción y el control sobre el vehículo, asegura la compañía.

Por lo tanto, se presenta como un compañero ideal para quienes no solo quieren transitar por entornos urbanos, sino que también por otros más bien rurales .

El peso máximo que puede llevar es de 140 kilogramos y los tres modos de conducción que ofrece son: 6 km/h, 15 km/h y 25 km/h.

No se ha revelado cuál será su valor específico en distintos países del mundo, pero ya se informó que su precio en Europa será de 799 euros.

7. Xiaomi Tag

El recién estrenado Xiaomi Tag facilita encontrar objetos de forma remota y es compatible con Apple Find My y Google Android Fund Hub .

Tiene más de un año de duración de batería y cuenta con un diseño ligero de 10 gramos, con resistencia al polvo y al agua IP67. También entrega notificaciones para la protección de la privacidad.

Todavía no se ha revelado su valor para distintos países, pero ya se informó que su precio en Europa será de 14,99 euros.

8. Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000

La nueva power bank de la compañía fue diseñada con la portabilidad en el centro: su grosor es de 6mm y su peso es de 98 gramos.

Ofrece hasta 15W de carga rápida inalámbrica. Por cable entrega hasta 22.5W carga rápida .

Cuenta con una batería de silicio-carbono de alta densidad energética con 16% de contenido de silicio, combinada con una lámina de grafito de 4369mm, lo que resulta en una capacidad de 5,000mAh en un cuerpo ultradelgado.

Entre sus ventajas principales se encuentra que permite cargar simultáneamente dos dispositivos.

Pese a que todavía no se ha revelado su valor específico para distintos países, ya se sabe que su precio en Europa será de 59,99 euros.

9. Xiaomi Vision Gran Turismo

Se trata de un prototipo inicial. Sin embargo, fue uno de los elementos que más llamó la atención durante el MWC 2026.

El Xiaomi Vision Gran Turismo es un deportivo eléctrico creado por Xiaomi para la franquicia Gran Turismo y representa la primera vez que una empresa tecnológica es invitada a unirse al proyecto Vision Gran Turismo, según afirman desde la compañía asiática.

La firma asegura que el vehículo fue diseñado para “satisfacer las necesidades aerodinámicas sin accesorios adicionales”, por lo que cada elemento cumple una función secundaria, más allá de lo estético .

De acuerdo a Xiaomi, “cada superficie se ha optimizado para el flujo de aire, y cada elemento estructural está conformado con una sección transversal aerodinámica”.

“La carrocería está esculpida con recortes y conductos de aire que integran la cabina en forma de lágrima en una arquitectura aerodinámica más amplia, formando canales que guían el aire por todo el vehículo. El aire entra por la parte delantera, fluye a través de estos conductos esculpidos y se expulsa eficientemente por la parte trasera, siguiendo la trayectoria del viento”.

El vehículo posee llantas Acreetion Rims, las cuales tienen la capacidad de aspirar aire activamente para refrigerar los frenos durante su funcionamiento.

Al interior, los asientos del vehículo se alejan de la estética tradicional y presentan, más bien, un diseño futurista que se asemeja a un sofá.

Lo describen como “una arquitectura continua en forma de anillo que forma una cabina que envuelve al conductor de forma suave pero firme”.

El volante electrónico del vehículo combina capacidades digitales con controles físicos, para así aumentar el control y facilitar los movimientos para los conductores.

Desde Xiaomi anticipan que próximamente se compartirán más detalles técnicos e información sobre su llegada oficial.