EE.UU. afirma haber vendido 150 millones de barriles de petróleo venezolano tras captura de Nicolás Maduro

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró que desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, ejecutada el pasado 3 de enero en el marco de una operación militar, se han vendido al menos 150 millones de barriles de petróleo venezolano en el mercado internacional.

Durante su intervención en el foro Semafor World Economy 2026, Wright precisó que la cifra podría ser incluso mayor, destacando que las ventas se han acelerado desde que Washington asumió el control operativo del sector energético venezolano tras la intervención.

Al respecto, el jefe de la cartera energética estadounidense también informó que la producción de crudo en Venezuela supera actualmente los 1,2 millones de barriles diarios, lo que representa un incremento respecto al nivel previo a la operación, cuando se situaba por debajo del millón de barriles por día.

Según dijo, el repunte se explica, en parte, por la liberación de grandes volúmenes de petróleo que permanecían almacenados sin poder comercializarse debido a sanciones y bloqueos logísticos, así como por la reactivación de infraestructuras energéticas con apoyo internacional.

En esa línea, subrayó el interés del gobierno del presidente Donald Trump en atraer nuevamente a empresas estadounidenses al país sudamericano. Actualmente, indicó, al menos cinco compañías petroleras de EE.UU. ya operan en la nación caribeña, abarcando tanto explotación en tierra como proyectos offshore.

Chris Wright y Delcy Rodríguez

Intervención, sanciones y nuevo escenario energético

Tras la captura de Maduro, se generó un vuelco geopolítico en la región, abriendo paso a una reconfiguración del mercado petrolero venezolano. Posteriormente, Washington flexibilizó sanciones y permitió la participación directa de empresas norteamericanas en la explotación y comercialización del crudo, en coordinación con la administración encabezada por Delcy Rodríguez, quien anunció acuerdos energéticos de largo plazo con Estados Unidos.

Estos movimientos facilitaron que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) suscribiera nuevos contratos de suministro, principalmente orientados al mercado estadounidense, consolidando un flujo constante de exportaciones.

En paralelo, Wright advirtió que los precios de la energía podrían mantenerse altos o incluso subir en el corto plazo, debido a la inestabilidad internacional, especialmente por las tensiones en el estratégico estrecho de Ormuz.

El secretario adelantó que una eventual baja en los precios dependerá de la normalización del tránsito marítimo en esa zona clave para el comercio global de hidrocarburos.

“Cuanto más se prolongue el conflicto, más tardará la recuperación”, concluyó, anticipando un escenario de volatilidad en los mercados energéticos.