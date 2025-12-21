Las figuras top que engalanan la Copa Africana de Naciones que arranca este domingo

Este domingo comienza la 35ª edición de la Copa Africana de Naciones, el mayor torneo de selecciones de ese continente, a desarrollarse en Marruecos. Originalmente, esta competencia se iba a celebrar a mitad de 2025, sin embargo el desarrollo del renovado y ampliado Mundial de Clubes de la FIFA en ese periodo alteró los planes. Finalmente se movió la fecha para hacer el campeonato entre diciembre y enero de 2026, en medio de la temporada europea.

El certamen llama la atención por la cantidad de figuras de primer nivel que estarán presentes. Como efecto colateral, los clubes del Viejo Continente son quienes más se lamentan porque perderán jugadores en una época relevante en la campaña. El siguiente es un repaso por los más destacados que animarán la Copa Africana.

Marruecos es candidato, ya sea por el equipazo que tiene como por ser el anfitrión del torneo. Semifinalista en el Mundial de Qatar y campeón Sub 20 en Chile, los magrebíes solo han sido campeones continentales una vez, en 1976. Ahora cimenta su candidatura en un plantel plagado de figuras, partiendo por Achraf Hakimi. El lateral del PSG es el capitán del seleccionado. También estará el portero Yassine Bounou, más conocido como Bono; el atacante Brahim Diaz, del Real Madrid, y el puntero Abde Ezzalzouli, del Betis.

Este último no es el único pupilo de Manuel Pellegrini en el plantel marroquí. El otro es el mediocampista defensivo Sofyan Amrabat, quien brillara en la Copa del Mundo de 2022. Los leones del Atlas debutan este domingo, ante Comoras (16.00 horas de Chile), en la jornada inaugural.

En el grupo B, el favorito es Egipto. Su buque insignia es Mohamed Salah, quien llega al torneo inmerso en una polémica que provocó un sismo en el Liverpool, por sus públicas desavenencias con el entrenador Arne Slot. El 10 de los Reds se quejó por su suplencia y evidenció un cortocircuito con el DT neerlandés. Luego de quedar descartado, incluso llegando a no entrar en la citación, Salah volvió justo antes de irse de Inglaterra rumbo al torneo continental. Otro atacante a considerar en el cuadro egipcio es Omar Marmoush, del Manchester City.

Nigeria fracasó en su intento de llegar al Mundial, tras quedar fuera del repechaje a manos de la República Democrática del Congo. Ahora, las Super Águilas tienen una oportunidad de redención. Para ello, se apoya en lo que puedan realizar Victor Osimhen, quien fuera estrella del Napoli y hoy está en el Galatasaray, y Ademola Lookman, de la Atalanta. También estará en la Copa del Mundo la selección de Camerún, cuyo principal nombre propio en la Copa Africana es Bryan Mbeumo, del Manchester United.

Si de cracks se trata, hay que mencionar a Sadio Mané, la figura de Senegal; Riyad Mahrez, la cara de Argelia (rival de Argentina en el Mundial); y Pierre-Emerick Aubameyang, el goleador de Gabón.

Grupos de la Copa Africana de Naciones

Grupo A: Marruecos, Malí, Zambia y Comoras

Grupo B: Egipto, Sudáfrica, Angola y Zimbabue

Grupo C: Nigeria, Túnez, Uganda y Tanzania

Grupo D: Senegal, RD Congo, Benín y Botsuana

Grupo E: Argelia, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial y Sudán

Grupo F: Costa de Marfil, Camerún, Gabón y Mozambique