    La Roja Sub 16 cae en la final ante Argentina y se queda sin la Copa UC

    Este sábado, en el Claro Arena, la selección chilena de Ariel Leporati perdió por 2-1 ante la Albiceleste, en la definición del torneo juvenil que organiza Universidad Católica.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Argentina venció a Chile en la final de la Copa UC. Foto: Photosport

    Este sábado, finalizó la Copa UC 2025. En el regreso de esta competencia juvenil organizada por Universidad Católica, el título se lo llevó Argentina. En la final, disputada en el Claro Arena, el combinado transandino superó por 2-1 a Chile.

    Fue la segunda vez en que las selecciones Sub 16 de ambos países jugaron en el certamen. El estreno de Chile fue precisamente ante los transandinos, con una dura derrota de 4-1, en la fase grupal. Con posterioridad, la performance del elenco dirigido por Ariel Leporati mejoró sostenidamente.

    Las victorias consecutivas sobre Venezuela (3-1) e Independiente del Valle (2-1), le permitieron a la Roja pasar a las semifinales. En esa instancia, ayer, derrotó a Colombia por 3-1 y accedió a la definición por la corona. Considerando lo sucedido en el debut, había cierto aroma a revancha.

    Argentina se puso 2-0 arriba en la cuenta con la ayuda de las fallas defensivas nacionales. En los 14′, Giovanni Baroni convirtió el primero, capturando un rebote del arquero Máximo Hernández. Más tarde, en los 19′, repitió Baroni para los albicelestes. Todo se gestó producto de un yerro grosero entre el meta Hernández y su zaga.

    Chile anotó el descuento en los 22′, gracias a Lucas López, con un cabezazo en una jugada de pelota detenida. El segundo tiempo tuvo menos emociones en las áreas. Se le abrió una ventana a la Roja cuando Argentina se quedó con uno menos por la expulsión de Ulises Vallejo, quien recibió la segunda amarilla tras bajar a Bayron Barrera (el 10 chileno).

    El marcador no se movería más. Argentina se quedó con el cetro. La selección chilena ganó una vez este certamen, en 2009. El podio de la Copa UC 2025 lo completa Perú. La Bicolor venció por 1-0 a Colombia, en el duelo por el tercer puesto.

    Foto: Photosport

    La palabra de Nicolás Córdova

    Quien estaba presente para la final fue Nicolás Córdova, jefe técnico de las selecciones juveniles. El también DT interino de la Roja adulta resaltó el hecho de que la Sub 16 haya tenido competencia con rivales de nivel.

    “Son instancias positivas para nuestro fútbol, porque se compite de verdad. Ojalá que esto se siga haciendo porque es una tremenda iniciativa. Ya el hecho de que se juegue en este estadio, con estas instalaciones, le da un plus”, declaró Córdova, en diálogo con TNT Sports.

    Respecto al trabajo con la Sub 16, el entrenador indicó: “Con esta categoría estamos trabajando desde febrero. Desde un inicio, Ariel (Leporati) ha tomado esta categoría. Él venía de trabajar con la (generación) 2008 el año anterior. Ha sido un año de visualización de jugadores 2009. Estos chicos, desde el 1 de enero, son Sub 17. Faltan que se integren los de Católica”.

    Córdova también contó que a Vicente Villegas, arquero de Coquimbo Unido y uno de los nombres más conocidos de la selección Sub 17, le dieron libre. “Tenemos materia prima, que es lo que buscamos”, sentenció el técnico.

    Charles Aránguiz renueva y Eduardo Vargas acuerda su regreso: la U se arma mientras afina la salida de Gustavo Álvarez

