Escándalo en la Copa UC: Qatar se retira de la competencia y dispara contra la organización

La Copa UC deriva en escándalo. Qatar, uno de los invitados al evento que realiza el club cruzado, se retiró de la competencia y disparó contra la organización. Los asiáticos aseguran que los cruzados desconocieron un acuerdo que habían alcanzado para disputar el certamen con un número mayor de jugadores que el establecido en la reglamentación.

Qatar llegó a Chile con 25 jugadores, cuatro más de los que contemplaban las bases de la competición. La escuadra del Medio Oriente venció a Perú por 2-1, pero los puntos que había sumado le fueron, finalmente, restados. Ahí se desató el conflicto que derivó en la partida anticipada.

El cuadro marrón comunicó que no continuaría en el torneo, lo que provocó un evidente desajuste. Este viernes, tendría que enfrentar a Independiente del Valle, pero el partido ante los ecuatorianos, finalmente, no se disputó.

¡Triunfo 2-1 de Catar sobre Perú! ⚽️💥



Así fue el cierre de la jornada AM del día 3 de la #CopaUCPullmanHotels

La UC emitió un comunicado en el que intentó aclarar la situación. “Incluir en el banco jugadores acreditados pero no habilitados”, sostiene, respecto de la infracción que cometieron los asiáticos.

"Luego de este proceso se concluyó que la infracción se originó a partir de una interpretación errónea de las bases del campeonato, específicamente en la distinción entre jugadores acreditados y jugadores habilitados, descartándose una intención de obtener ventaja deportiva por parte de Qatar“, agrega.

“Ante la objeción realizada por la selección de Perú, en resguardo de lo dispuesto en las bases del campeonato, el Comité Organizador ha resuelto otorgar los tres puntos del encuentro a la selección de Perú, estableciendo un marcador oficial de 3-0“, añade, en relación a la medida que, finalmente, determinó la drástica determinación.

Efecto boomerang

La eliminación administrativa de Qatar se transformó en un boomerang para la UC. Los estudiantiles estaban clasificados después de la victoria peruana sobre Qatar, por lo que afrontaron el compromiso ante Colombia con una formación suplente: terminaron cayendo por 0-2 ante la escuadra cafetalera.

La UC terminó tercera en su grupo, con cuatro puntos, por lo que no pudo avanzar a las semifinales de la competencia.