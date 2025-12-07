Mohamed Salah incendia al Liverpool y abre la puerta de salida: “El club me ha traicionado”

Mohamed Salah ha sido por varios años una de las figuras del Liverpool. A punta de goles y velocidad, se transformó en un símbolo de los Reds. Esa condición lo hizo, también, un jugador indiscutible. La estadística es escalofriante: en 450 partidos, ha marcado 250 goles y ha aportado 115 asistencias.

Hoy, sin embargo, le toca vivir una situación que considera impropia. Hace tres partidos que está relegado a la banca de suplentes. Este sábado, de hecho, no saltó al campo de juego en el empate ante el Leeds.

Mohamed Salah incendia al Liverpool: “El club me ha traicionado”

El delantero explotó. "No puedo creerlo. Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banco y no sé por qué. Parece que el club me utiliza como excusa. Así me siento. Siento que el club me está traicionado“, disparó, en el inicio de una aguda reflexión.

“Está claro que alguien quiere usarme para asumir toda la culpa. Me hicieron muchas promesas en verano y ahora estoy en el banco tres partidos seguidos. Lo he dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y ahora no tengo ninguna. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club“, sentenció, en alusión a Arne Slot, el conductor el equipo que ejerce como local en Anfield. ”"No hay relación entre nosotros. Antes teníamos una buena relación y ahora, de repente, no hay relación“, complementó.

Mohamed Salah, en sus días gloriosos en el Liverpool. (Foto: Liverpool FC)

El atacante abre la puerta de salida. ”Les he dicho a mis padres que vengan al partido contra el Brighton. No sé si voy a jugar o no, pero lo voy a disfrutar.Me lo voy a pasar bien porque no sé lo que va a pasar. Voy a estar en Anfield para decir adiós a los aficionados e irme a la Copa África. No sé lo que pasará cuando esté ahí“, expresó.

Decepción total

La decepción de Salah es total. “Después de todo lo que he hecho por este equipo, de verdad que duele. Conozco muy bien el club, he estado aquí muchos años. Mañana (Jamie) Carragher me va a volver a atacar y es lo que hay. Llevo muchos años en este club, marcando más que nadie en esta generación. No creo que nadie haya marcado más goles y dado más asistencias que yo en este tiempo. Estoy solo en esta situación“, amplió.

La falta de apoyo lo descoloca. "¿Puedo darte un ejemplo? Hace un tiempo, Harry Kane no marcó en diez partidos seguidos y la prensa era como: “Oh, Harry marcará, seguro”. Cuando no marco, todo el mundo pide que vaya al banco“, concluye.