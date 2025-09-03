Mohamed Salah critica a hinchas del Liverpool por ninguneo a Luis Díaz y Darwin Núñez

Mohamed Salah levanta la voz en el Liverpool. El delantero lo hace para defender a Luis Díaz y Darwin Núñez de la crítica de un medio partidario. El sitio Anfield Edition publicó una foto de los exjugadores del cuadro Red, comparándolos con los fichajes del mercado recién terminado y escribieron “Nombra una mejora más grande en la historia del fútbol”.

La comparación es con Florian Wirtz y Alexander Isak. En esa línea, el ariete de la institución de Anfield tomó el posteo y recriminó la actitud que tomó el portal. “¿Qué tal si celebramos los grandes fichajes sin faltarle el respeto a los campeones de la Premier League?”, escribió el egipcio en su cuenta de X.

How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt — Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025

El africano, que juega en los Reds desde julio de 2017, coincidió con el delantero uruguayo durante tres temporadas, y con el colombiano en tres temporadas y media (desde enero de 2022 a julio de 2025).

Juntos, los tres consiguieron la Premier League 2024/25, la Copa de la Liga de Inglaterra 2024 y la Community Shield 2022. Salah suma a esos títulos una Premier League (2019-20) y tres trofeos internacionales (la UEFA Champions League 2018-19, la Supercopa de la UEFA 2019 y el Mundial de Clubes 2019).