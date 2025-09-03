Mohamed Salah critica a hinchas del Liverpool por ninguneo a Luis Díaz y Darwin Núñez
El delantero del cuadro británico defendió a sus excompañeros.
Mohamed Salah levanta la voz en el Liverpool. El delantero lo hace para defender a Luis Díaz y Darwin Núñez de la crítica de un medio partidario. El sitio Anfield Edition publicó una foto de los exjugadores del cuadro Red, comparándolos con los fichajes del mercado recién terminado y escribieron “Nombra una mejora más grande en la historia del fútbol”.
La comparación es con Florian Wirtz y Alexander Isak. En esa línea, el ariete de la institución de Anfield tomó el posteo y recriminó la actitud que tomó el portal. “¿Qué tal si celebramos los grandes fichajes sin faltarle el respeto a los campeones de la Premier League?”, escribió el egipcio en su cuenta de X.
El africano, que juega en los Reds desde julio de 2017, coincidió con el delantero uruguayo durante tres temporadas, y con el colombiano en tres temporadas y media (desde enero de 2022 a julio de 2025).
Juntos, los tres consiguieron la Premier League 2024/25, la Copa de la Liga de Inglaterra 2024 y la Community Shield 2022. Salah suma a esos títulos una Premier League (2019-20) y tres trofeos internacionales (la UEFA Champions League 2018-19, la Supercopa de la UEFA 2019 y el Mundial de Clubes 2019).
