Pasa hasta en las mejores familias: Mohamed Salah pone en duda su futuro en el Liverpool

Mohamed Salah ha sido una de las grandes figuras de una de las mejores épocas del Liverpool. Su aporte se resume en 367 partidos, 223 goles y 98 asistencias y, a nivel colectivo, en una Premier League, una Copa FA, una Copa de la Liga y una Community Shield, además de una Champions League, una Supercopa europea y un Mundial de Clubes.

Sin embargo, esos antecedentes no bastan para garantizar su continuidad en Anfield, donde tiene contrato hasta el fin de la temporada, que en el caso europeo finaliza a mediados del próximo año.

Inquietud

El atacante egipcio, de 32 años, está inquieto por su futuro. Probablemente, no desde el punto de vista económico, una materia que debe tener resuelta para el resto de sus días. La suya debe ser una preocupación deportiva: la de mantenerse vigente en el nivel más alto del fútbol mundial.

Salah es drástico en su apreciación respecto de su futuro en los Reds. “Estamos casi en diciembre y todavía no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club. Probablemente estoy más fuera que dentro”, admitió en una conferencia de prensa.

Salah, en el partido entre el Liverpool y el Southampton (Foto: Reuters)

La indiferencia que ha recibido, en sus propias palabras, le provoca decepción. “Por supuesto que sí. No me voy a retirar pronto, así que solo estoy jugando, concentrándome en la temporada y tratando de ganar la Premier League y, con suerte, también la Champions League . Estoy decepcionado, pero ya veremos”, sentenció, en la misma comparecencia con los medios de comunicación.

Entrega total

De lo que Salah no duda es de que seguirá entregando lo mejor de sí al club que le ha cobijado desde la temporada 2017-18. “Soy muy profesional. Todo el mundo puede ver mi ética de trabajo, sólo intento disfrutar del futbol y jugar al máximo nivel durante el mayor tiempo posible”, se comprometió.

En sus palabras hay una mezcla entre amor y extrañeza. “Ya saben que llevo muchos años en el club. No hay ningún club como éste, pero al final no está en mis manos. Como ya he dicho, estamos en diciembre y todavía no he recibido nada sobre mi futuro”, insistió, respecto de la ausencia de una propuesta.

El balance de Salah en la actual campaña consigna 12 goles (10 en la Premier, uno en la Copa de la Liga y otro en la Champions), además de 10 asistencias. La reglamentación FIFA le faculta para alcanzar un acuerdo con un posible interesado en sus servicios cuando resten seis meses para el término de la relación con su actual empleador.

Salah ha rechazado propuestas del mercado árabe, precisamente en función de mantenerse compitiendo en el más alto nivel. El actual escenario podría variar esa convicción.