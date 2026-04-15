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    Donald Trump afirma que la guerra contra Irán “está a punto de terminar”

    El inquilino de la Casa Blanca afirmó que sostendrán nuevas conversaciones con el país persa para destrabar el acuerdo para zanjar el final de los ataques.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    Irán

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que la guerra en Irán, desatada tras la ofensiva lanzada por Washinton junto a Israel a finales de febrero, está “muy cerca de terminar”.

    “Creo que está a punto de terminar, es decir, considero que está muy cerca de terminar”, manifestó el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista con la cadena Fox.

    Las declaraciones de Trump se dan horas después de haber apuntado a sostener nuevas conversaciones con la República Islámica dentro de “dos días” en Pakistán, tras las infructuosas negociaciones del pasado sábado en la capital, Islamabad.

    A renglón seguido, defendiendo que tuvo que “intervenir” porque “si no lo hubiera hecho en ese momento, Irán tendría ahora un arma nuclear”, el magnate republicano señaló que si se “retirara ahora mismo” al país asiático le llevaría “20 años reconstruirse”.

    “No hemos terminado, pero ya veremos qué pasa”, dijo el presidente norteamericano agregando que, a su juicio, el Ejecutivo iraní “está desesperado por llegar a un acuerdo”.

    Este mismo martes, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que seguirá luchando en aras del “gran acuerdo” que, según remarcó, desea alcanzar Trump con Irán, tras haber liderado él mismo las primeras negociaciones con ambas legaciones en Islamabad.

    “Me siento muy optimista respecto a donde nos encontramos”, agregó Vance en un acto de la organización conservadora Turning Point USA en el estado de Georgia, según recoge la cadena CNN.

    Así, mostrándose convencido de que el mandatario estadounidense “quiere cerrar un gran acuerdo”, el número dos de Trump explicó que “la razón” por la cual no se ha cerrado el deseado pacto es porque el presidente “realmente quiere un acuerdo en el que Irán no tenga armas nucleares, ni un Estado patrocinador del terrorismo”, al tiempo que “el pueblo iraní pueda prosperar y desarrollarse”.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránDonald TrumpEstados UnidosIsraelAlto al fuego

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