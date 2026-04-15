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    Realizaban robos con intimidación en buses del sistema RED: caen dos miembros de banda “Las Gárgolas” en San Joaquín

    Los sujetos fueron detenidos tras asaltar a pasajeros de un bus de la línea 209 en las inmediaciones de la Legua Emergencia.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Imagen referencial. Aton Chile. CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    Carabineros detuvo este martes a dos delincuentes, miembros de la banda de “Las Gárgolas”, los que efectuaban robos con intimidación al interior de buses del transporte público en la comuna de San Joaquín.

    En específico, la captura se concretó en avenida Santa Rosa con calle Alcalde Pedro Alarcón, por personal de la 42º Comisaría Radiopatrullas y de San Joaquín, que se encontraba realizando controles y fiscalizaciones en la zona.

    Esto, luego de que los sujetos ingresaran a un bus de la línea 209, donde uno de ellos obstruyó el cierre de una de las puertas del vehículo, mientras el segundo efectuaba el robo de especies a los pasajeros.

    Una vez que los antisociales descendieron del bus, tanto los usuarios como el conductor alertaron a carabineros del sector, lo que generó que ambos fueran detenidos en las inmediaciones. Así, se recuperaron teléfonos celulares sustraídos a los pasajeros y, además, se incautó una pistola y dos cuchillos, usados por los delincuentes para intimidar a sus víctimas.

    Al respecto, el mayor Óscar Llantén, de Carabineros de San Joaquín, relevó que el trabajo coordinado entre ambas unidades “ha permitido detener a estos dos delincuentes, quienes suman entre ambos, 20 reiteraciones por delitos de similares características”. Se agregó que los sujetos poseen detenciones anteriores por robo con intimidación, receptación de vehículo, porte de arma blanca y hurto, entre otros ilícitos.

    Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, para la formalización de los detenidos.

    Más sobre:PolicialCarabinerosroboSan JoaquínbusesLa Legua

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