Un nuevo tropiezo para Manuel Pellegrini: el Betis solo consigue un empate en su visita al colista Oviedo

El Betis necesitaba dar vuelta la página, al igual que Manuel Pellegrini, pero no se cumplió el objetivo. El equipo verdiblanco apenas obtuvo un empate en su visita al Oviedo, el último clasificado de LaLiga. El tropiezo lo hace ceder en su pelea por clasificar a la Champions League.

El conjunto del Ingeniero visitó el estadio Carlos Tartiere después de la tragedia. Llegó tras la estrepitosa goleada propinada por el Real Madrid, en lo que fue su peor partido de la temporada y marcó el inicio del 2026. El técnico chileno todavía debía hacerle frente a las sensibles bajas del lesionado Isco y de Amrabat y Abde, ambos en la Copa Africana. Bakambu regresó del certamen continental, pero no fue considerado en la convocatoria.

Fue un inicio de estudio, de análisis entre ambas escuadras. En ese contexto es que el complicado elenco asturiano se envalentonó, dándole complicaciones a una dubitativa zaga bética. Hubo varias aproximaciones, principalmente en tiros de esquina.

Sin embargo, los verdiblancos respondieron mediante transiciones rápidas. En el 24, tras un rápido contragolpe, Cucho Hernández sacó un potente remate e incrustó la pelota en el palo. Poco después, tras un error del arquero Aarón Escandell, Giovani Lo Celso quedó mano a mano, pero pateó al cuerpo del portero. Pese a los embates, los andaluces tuvieron las más claras.

Esto permitió que el Betis saliera del letargo y asumiera más responsabilidad, dirigiendo el trámite del partido. En el 33′, el colombiano sorprendió a todos con un remate desde la mitad de la cancha tras ver al portero adelantado, pero la pelota se estrelló nuevamente en el travesaño.

Más dudas para el Betis

Ya en el complemento, al Betis le costó superar a una bien plantada zaga asturiana. El Oviedo se replegó e intentó salir mediante contragolpes. De hecho, así fue que llegó la apertura de la cuenta, en el 64′.

El conjunto asturiano salió rápidamente tras un pelotazo del arquero. Luego de un pivoteo, Ilyas Chaira se hizo con la pelota y encaró. Avanzó metros sin oposición y sacó un ajustado remate raso desde media distancia. Gran gol del atacante de 24 años, que sorprendió al Betis.

Los verdiblancos sintieron el golpe y salieron en busca del empate. Primero, con un potente remate de Bartra, que fue contenido por el portero. En el rebote, Hernández no pudo definir. Fue casi la única ocasión clara.

No fue hasta el 83′ que los béticos lograron descontar tras un gran centro de Antony y un sutil cabezazo de Lo Celso. El tanto envalentonó a los andaluces, pero no les alcanzó y se debieron conformar con el empate.

Fue una igualdad que no le sirvió a nadie. Los asturianos solo sumaron un punto en su pelea por no descender y siguen en el último lugar, con 13 unidades, igualando la línea del Levante, que tiene dos partidos menos. Por su parte, el Betis sufre en sus aspiraciones, estancándose en su pretensión por clasificar a la Champions. Los verdiblancos son sextos, con 29 puntos, a cuatro del Espanyol, que podría aumentar su ventaja. De hecho, también podrían ser igualados por el Celta de Vigo (26), que juega este lunes con el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.