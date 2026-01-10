La UC llega a su meta: el Claro Arena completa 14 mil abonos para la temporada 2026

Universidad Católica alcanzó el tope máximo definido para su campaña de abonos 2026 y agotó las 14 mil ubicaciones disponibles en el Claro Arena, consolidando un proceso histórico para el club en su primer año completo con el recinto como estadio fijo. La cifra mantiene la cantidad de asientos reservados de la temporad anaterior y supera ampliamente los números obtenidos en el antiguo San Carlos de Apoquindo.

El límite fue establecido previamente por Cruzados debido a criterios operativos. La capacidad total del Claro Arena es de 20.249 espectadores, pero el club debe reservar un remanente relevante para socios sin abono, venta general y contingencias asociadas a competiciones internacionales. En particular, la Conmebol exige cerca de dos mil entradas de cortesía para los partidos de Copa Libertadores.

El proceso de abonos para 2026 se iba a estructurar en tres etapas, pero solo fueron necesarias dos para llegar al tope. La primera, destinada exclusivamente a la renovación de abonados vigentes de 2025 que deseaban conservar su ubicación, concluyó el 6 de enero con 11.500 asientos confirmados. Esa cifra ya dejaba a la UC muy cerca del techo definido.

“¡Meta lograda!”, informó el conjunto cruzado. “Podemos comunicar oficialmente que alcanzamos el objetivo de Abonados para la temporada 2026. Lo anterior nos lleva, además, a informar que desde este lunes 12 de enero no habrá venta a público general tras haber agotado el stock. Agradecemos a todos los Cruzados que ya aseguraron su lugar en el Claro Arena para este año y esperamos, junto a ustedes, vivir muchas emociones cada vez que lleguemos a la nueva casa cruzada para alentar a la UC”, escribió el club en sus redes sociales.

El Claro Arena aseguró 14 mil abonados. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

La segunda fase, desarrollada desde el 8 de enero, estuvo enfocada en socios y abonados que optaron por cambiar de ubicación dentro del estadio. El primer día de la fase, el club informó además que las galerías Mario Lepe e Ignacio Prieto se vendieron en su totalidad.

Las cifras actuales marcan un contraste significativo con temporadas anteriores. En 2025, cuando el Claro Arena aún estaba en proceso de habilitación progresiva, la UC alcanzó cerca de 10 mil abonos durante el primer semestre. Antes de la remodelación del estadio, el récord histórico en San Carlos de Apoquindo se situaba en torno a los 9.300 abonados, cifra lograda durante el período del tetracampeonato.

El paquete de abonos 2026 incluye todos los partidos que Universidad Católica dispute como local en la Liga de Primera, la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa de la Liga. Quedan excluidos los encuentros de Copa Chile, los amistosos y las fases finales de los torneos internacionales.

Durante la temporada pasada, el promedio de ocupación del Claro Arena se situó en torno al 85%, lo que sirvió como base para introducir ajustes en la gestión del recinto. En ese contexto, Cruzados habilitó herramientas digitales para facilitar la devolución y redistribución de entradas no utilizadas.

El actual proceso también se diferencia del desarrollado en 2025 por la estabilidad de la localía. Ese año, Universidad Católica alternó estadios y fechas debido a los plazos de inauguración del recinto. Para 2026, en cambio, el club proyecta su primera temporada completa en el Claro Arena y con un mayor número de partidos asegurados, considerando su participación en la Copa Libertadores.

La alta demanda se manifestó desde los primeros días del proceso. Al cumplirse la primera semana de renovaciones, el 25 de diciembre, la UC ya registraba cerca de seis mil abonados confirmados, con alrededor de tres mil renovaciones realizadas solo en la jornada inaugural. El flujo se mantuvo constante hasta alcanzar el total disponible.