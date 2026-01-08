SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La UC se acerca a la meta: más de 11.000 hinchas cruzados ya renovaron su abono en el Claro Arena para 2026

    El elenco estudiantil finaliza con éxito su primera etapa de venta de entradas para toda la temporada en el remodelado San Carlos de Apoquindo. El tope de Cruzados es de 14.000 asientos, por lo que ya comercializó el 82% de las butacas puestas a disposición.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La UC alcanza cifras récord: la renovación de abonos en el Claro Arena supera los 11 mil fanáticos. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica avanza en su primer proceso completo de abonos con el Claro Arena como estadio fijo y ya alcanza números que superan todos los registros anteriores. En la etapa de renovaciones para la temporada 2026, el club precordillerano llegó a 11.500 asientos asegurados, superando las cifras del período anterior y también los máximos históricos alcanzados en el antiguo San Carlos de Apoquindo.

    El número corresponde exclusivamente al plazo inicial, reservado para los abonados vigentes de 2025 interesados en mantener su ubicación. Esta fase deja al equipo estudiantil muy cerca del tope definido para la campaña. Cruzados fijó un límite de 14 mil abonos para la temporada. No pueden sobrepasar aquel registro debido a exigencias operativas, reglamentarias y comerciales.

    Tiene que quedar un remanente para socios sin abono, venta general y contingencias vinculadas a torneos internacionales. En el caso de la Copa Libertadores, Conmebol exige un volumen relevante de entradas de cortesía, cercano a los 2 mil, lo que obliga a resguardar cupos y limita la opción de transformar la totalidad del estadio en butacas reservadas. La capacidad total del recinto es de las 20.249 personas.

    El proceso de venta para 2026 considera tres etapas. La primera, correspondiente a la renovación de los abonos vigentes, concluyó este martes con las 11.500 ubicaciones confirmadas. La segunda se desarrollará entre el 8 y el 12 de enero y estará destinada a socios y abonados que deseen cambiar de ubicación dentro del estadio. Finalizada esa ventana, el mismo 12 de enero comenzará la tercera fase, abierta hasta agotar stock, en la que se liberarán los asientos.

    Número récord

    Las cifras actuales contrastan con registros previos. El año pasado, durante el primer semestre, la UC había alcanzado 10 mil abonos vendidos, cuando el Claro Arena estaba en pleno proceso de avance.

    Antes de la reconstrucción del estadio, el récord en San Carlos de Apoquindo se situaba en los 9.300, en el período del tetracampeonato. El número actual supera ampliamente esos antecedentes y deja al club a 2.500 unidades del límite.

    Vista interior del Claro Arena en su inauguración. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El paquete de abonos para este año incluye los partidos que Universidad Católica disputará como local en la Liga de Primera, la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa de la Liga. Quedan excluidos los encuentros correspondientes a Copa Chile, los amistosos y las fases finales de los torneos internacionales. Desde la concesionaria se ha explicado que se trata de partidos proyectados principalmente para el segundo semestre y que además se busca conservar disponibilidad para hinchas sin abono en instancias de alta demanda.

    El proceso actual se desarrolla, además, bajo un nuevo esquema de uso mínimo. Para conservar la prioridad de renovación de cara a la temporada 2027, los abonados deberán registrar al menos un 70% de utilización durante 2026. El cálculo considera tres modalidades: asistencia directa, renominación o cesión del asiento. El objetivo declarado es gestionar la ocupación real del estadio y evitar la presencia de butacas vacías asociadas a abonos no utilizados.

    “Incluso este año, durante el desarrollo de la temporada, habilitamos un WhatsApp, con el que era muy fácil, con un par de clics, devolver y disponibilizar los tickets”, señaló en su momento el gerente general de Cruzados, Juan Pablo Pareja, en el marco de la explicación del nuevo modelo, a El Deportivo.

    El proceso en curso marca un contraste respecto de 2025. En ese año, el club tuvo una localía intermitente debido a los tiempos de inauguración del recinto. “El abono de 2026 no es comparable con el de 2025”, explicó Pareja. “Ahora hablamos de una temporada corrida en el Claro Arena y con cerca de un 40% más de partidos asegurados”, añadió.

    La evolución de la demanda se manifestó desde los primeros días del proceso. El 25 de diciembre, cuando recién se cumplía la primera semana de renovaciones, la UC ya registraba 6 mil abonados confirmados. Ese reporte detallaba que en la jornada inaugural se habían realizado en torno a 3 mil renovaciones, lo que representó una parte significativa del total acumulado hasta ese momento. Desde entonces, el flujo se mantuvo y derivó en las 11.500 butacas aseguradas al cierre de la primera fase.

    El nuevo escenario también se vincula con la operatividad completa del recinto. El promedio de ocupación del año pasado se situó en torno al 85%, según datos del propio club, lo que sirvió como base para introducir ajustes de gestión y uso.

    Con el 82% de los abonos renovados, Universidad Católica entra ahora en la fase de reasignaciones, cambios de ubicación y venta a socios. El proceso definirá cuántas entradas quedarán disponibles para una eventual adquisición general.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UCUniversidad CatólicaClaro ArenaCruzados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Venezuela: Edmundo González sostiene que “una transición duradera exige respeto al voto expresado el 28 de julio”

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Machado afirma que al “régimen” de Venezuela “le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo”

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cuáles son las 6 vacunas que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dejaron de recomendar en EEUU

    Lo más leído

    1.
    No llegaron a buen puerto: las secretas negociaciones de Coquimbo Unido para dar el golpe al mercado con el fichaje de Falcao

    No llegaron a buen puerto: las secretas negociaciones de Coquimbo Unido para dar el golpe al mercado con el fichaje de Falcao

    2.
    La pelota corre por el desierto: las memorias de futbolistas chilenos en la liga de Qatar

    La pelota corre por el desierto: las memorias de futbolistas chilenos en la liga de Qatar

    3.
    Histórico cuadro brasileño avanza en las negociaciones para sumar a Alexis Sánchez a sus filas

    Histórico cuadro brasileño avanza en las negociaciones para sumar a Alexis Sánchez a sus filas

    4.
    El Manchester United en la sangre: técnico interino cita a dos de sus hijos al duelo por la Premier League

    El Manchester United en la sangre: técnico interino cita a dos de sus hijos al duelo por la Premier League

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Cuatro personas heridas deja balacera en barrio Meiggs: uno de ellos se encuentra en riesgo vital
    Chile

    Cuatro personas heridas deja balacera en barrio Meiggs: uno de ellos se encuentra en riesgo vital

    Jadue arremete contra Boric por dichos contra mandatarios “serviles” a Trump y afirma que varias veces “él se subordinó”

    Lanzaron bolso con droga al canal San Carlos: detienen a tres sujetos tras fiscalización en La Reina

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento
    Negocios

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Ofertas de empleo completan tres meses de caídas consecutivas y cierran 2025 como su peor año desde al menos 2017

    Cartera de proyectos energéticos que entraron en operación en 2025 superó los US$4.000 millones de inversión

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA
    Tendencias

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    La pelota corre por el desierto: las memorias de futbolistas chilenos en la liga de Qatar
    El Deportivo

    La pelota corre por el desierto: las memorias de futbolistas chilenos en la liga de Qatar

    “Fui formado en la vereda del frente, pero mi presente es la UC”: Cerezo aborda sus insultos a los hinchas cruzados

    Varios nombres en la lista: la maldición de los futbolistas que rechazaron a La Roja

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil
    Cultura y entretención

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Venezuela: Edmundo González sostiene que “una transición duradera exige respeto al voto expresado el 28 de julio”
    Mundo

    Venezuela: Edmundo González sostiene que “una transición duradera exige respeto al voto expresado el 28 de julio”

    Machado afirma que al “régimen” de Venezuela “le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo”

    Trump propone aumentar el gasto militar hasta los 1.500 millones de dólares en 2027

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena
    Paula

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas