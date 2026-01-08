La UC se acerca a la meta: más de 11.000 hinchas cruzados ya renovaron su abono en el Claro Arena para 2026

Universidad Católica avanza en su primer proceso completo de abonos con el Claro Arena como estadio fijo y ya alcanza números que superan todos los registros anteriores. En la etapa de renovaciones para la temporada 2026, el club precordillerano llegó a 11.500 asientos asegurados, superando las cifras del período anterior y también los máximos históricos alcanzados en el antiguo San Carlos de Apoquindo.

El número corresponde exclusivamente al plazo inicial, reservado para los abonados vigentes de 2025 interesados en mantener su ubicación. Esta fase deja al equipo estudiantil muy cerca del tope definido para la campaña. Cruzados fijó un límite de 14 mil abonos para la temporada. No pueden sobrepasar aquel registro debido a exigencias operativas, reglamentarias y comerciales.

Tiene que quedar un remanente para socios sin abono, venta general y contingencias vinculadas a torneos internacionales. En el caso de la Copa Libertadores, Conmebol exige un volumen relevante de entradas de cortesía, cercano a los 2 mil, lo que obliga a resguardar cupos y limita la opción de transformar la totalidad del estadio en butacas reservadas. La capacidad total del recinto es de las 20.249 personas.

El proceso de venta para 2026 considera tres etapas. La primera, correspondiente a la renovación de los abonos vigentes, concluyó este martes con las 11.500 ubicaciones confirmadas. La segunda se desarrollará entre el 8 y el 12 de enero y estará destinada a socios y abonados que deseen cambiar de ubicación dentro del estadio. Finalizada esa ventana, el mismo 12 de enero comenzará la tercera fase, abierta hasta agotar stock, en la que se liberarán los asientos.

Número récord

Las cifras actuales contrastan con registros previos. El año pasado, durante el primer semestre, la UC había alcanzado 10 mil abonos vendidos, cuando el Claro Arena estaba en pleno proceso de avance.

Antes de la reconstrucción del estadio, el récord en San Carlos de Apoquindo se situaba en los 9.300, en el período del tetracampeonato. El número actual supera ampliamente esos antecedentes y deja al club a 2.500 unidades del límite.

Vista interior del Claro Arena en su inauguración. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El paquete de abonos para este año incluye los partidos que Universidad Católica disputará como local en la Liga de Primera, la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa de la Liga. Quedan excluidos los encuentros correspondientes a Copa Chile, los amistosos y las fases finales de los torneos internacionales. Desde la concesionaria se ha explicado que se trata de partidos proyectados principalmente para el segundo semestre y que además se busca conservar disponibilidad para hinchas sin abono en instancias de alta demanda.

El proceso actual se desarrolla, además, bajo un nuevo esquema de uso mínimo. Para conservar la prioridad de renovación de cara a la temporada 2027, los abonados deberán registrar al menos un 70% de utilización durante 2026. El cálculo considera tres modalidades: asistencia directa, renominación o cesión del asiento. El objetivo declarado es gestionar la ocupación real del estadio y evitar la presencia de butacas vacías asociadas a abonos no utilizados.

“Incluso este año, durante el desarrollo de la temporada, habilitamos un WhatsApp, con el que era muy fácil, con un par de clics, devolver y disponibilizar los tickets”, señaló en su momento el gerente general de Cruzados, Juan Pablo Pareja, en el marco de la explicación del nuevo modelo, a El Deportivo.

El proceso en curso marca un contraste respecto de 2025. En ese año, el club tuvo una localía intermitente debido a los tiempos de inauguración del recinto. “El abono de 2026 no es comparable con el de 2025”, explicó Pareja. “Ahora hablamos de una temporada corrida en el Claro Arena y con cerca de un 40% más de partidos asegurados”, añadió.

La evolución de la demanda se manifestó desde los primeros días del proceso. El 25 de diciembre, cuando recién se cumplía la primera semana de renovaciones, la UC ya registraba 6 mil abonados confirmados. Ese reporte detallaba que en la jornada inaugural se habían realizado en torno a 3 mil renovaciones, lo que representó una parte significativa del total acumulado hasta ese momento. Desde entonces, el flujo se mantuvo y derivó en las 11.500 butacas aseguradas al cierre de la primera fase.

El nuevo escenario también se vincula con la operatividad completa del recinto. El promedio de ocupación del año pasado se situó en torno al 85%, según datos del propio club, lo que sirvió como base para introducir ajustes de gestión y uso.

Con el 82% de los abonos renovados, Universidad Católica entra ahora en la fase de reasignaciones, cambios de ubicación y venta a socios. El proceso definirá cuántas entradas quedarán disponibles para una eventual adquisición general.