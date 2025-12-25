Alta demanda en el Claro Arena: la UC llega a 6 mil abonados tras la primera semana de renovaciones

A seis días del inicio del proceso de renovación de abonos para la temporada 2026, Universidad Católica alcanza los 6 mil abonados en el Claro Arena. La cifra incluye los asientos adquiridos por quienes contaban con uno 2025, en un proceso que se extenderá hasta el 6 de enero.

El primer día concentró una parte significativa de la demanda. Solo en esa jornada se registraron cerca de 3 mil renovaciones, lo que representa la mitad del total acumulado hasta ahora.

La oferta de 2026 tiene los duelos que la UC disputará como local en la Liga de Primera, la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa de la Liga en el Claro Arena. El paquete de abonos excluye los partidos de Copa Chile, los encuentros amistosos y las fases finales de los torneos internacionales. Desde la concesionaria explican que se trata de partidos proyectados para el segundo semestre, aún lejanos en el calendario, además de permitir una mayor disponibilidad de entradas para hinchas que no cuentan con una butaca reservada en instancias de alta demanda. Esa diferencia es clave para entender tanto el diseño del abono como el ajuste en los valores.

La UC quiere repetir los 14 mil abonados de 2025. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

La base como meta

La meta declarada de Cruzados es mantener la base de 14 mil abonados, cifra que ya fue alcanzada durante la temporada pasada. Superar ese número genera restricciones operativas, ya que el club debe reservar un porcentaje de entradas para socios, venta general y compromisos reglamentarios, especialmente en torneos internacionales. En el caso de la Copa Libertadores, por ejemplo, la Conmebol exige un volumen relevante de cortesías, lo que limita el margen para una venta total del aforo vía abonos. El Claro Arena cuenta con una capacidad cercana a las 20 mil personas.

Por ahora, el ritmo de renovaciones mantiene abierto ese margen, a la espera de cómo evolucione el proceso en las semanas restantes.

Durante la etapa de renovación, los abonados de 2025 pueden conservar su misma ubicación, siempre que completen el proceso dentro del plazo establecido. Una vez cerrada esta fase, los asientos no renovados quedarán disponibles para las siguientes etapas de venta.

Uno de los elementos distintivos del plan de abonos 2026 es la exigencia de uso mínimo para conservar la prioridad de renovación futura. Cruzados estableció que los abonados deberán registrar al menos un 70% de utilización durante la temporada para mantener su derecho preferente de cara a 2027. Este uso se calcula considerando la asistencia directa del titular, la renominación del ticket o la cesión del asiento a través del sistema oficial de reventa.

La medida apunta a enfrentar el fenómeno de las butacas vacías, detectado durante el primer semestre de funcionamiento del Claro Arena. Pese a contar con una alta cantidad de abonados, algunos encuentros presentaron sectores con asientos desocupados, lo que generó cuestionamientos sobre el modelo de uso. Según los datos del club, el promedio de ocupación durante 2025 fue cercano al 85%, una cifra que en la UC comparan con estándares europeos, pero que igualmente abre espacio para ajustes.

Los precios varían según sector y tipo de abono. En las tribunas Mario Lepe e Ignacio Prieto, los valores del Abono Estándar se mueven entre los rangos más accesibles del estadio, mientras que en Alberto Fouillioux y Sergio Livingstone se concentran las categorías Premium y Premium Seats, con beneficios adicionales como prioridad en la compra de estacionamientos, acceso preferente a preventas y servicios asociados a la experiencia del recinto.

A cuatro meses de la inauguración del Claro Arena y con siete partidos oficiales disputados, la UC enfrenta su primer proceso de renovación de abonos con el estadio plenamente operativo. Una etapa clave para consolidar el modelo de localía y ajustar aspectos relacionados con servicios, accesos y experiencia del público.